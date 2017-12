Việt Nam và thế giới rộn ràng không khí đón Năm mới 2018

Cảnh sát New York (Mỹ) cho biết họ có lý do để phải tăng cường an ninh trước, trong và sau lễ đón Giao thừa. Số lượng nhân viên an ninh lớn nhất từ trước đến đã được điều động đến Quảng trường Thời đại để duy trì an ninh, trật tự tại khu vực này. Ảnh: Reuters.