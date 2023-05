Vĩnh Long: 1 trường hợp tử vong dương tính với virus SARS-CoV-2

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, mặc dù bệnh nhân tử vong và xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, nhưng địa phương vẫn đang tìm nguyên nhân tử vong vì trước đó bệnh nhân có uống rượu.

Trường hợp tử vong xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2

"Trường hợp này tử vong nhưng mình chưa xác định được là do Covid-19. Tử vong trong tiền sử bệnh sử không khẳng định được Covid 19. Nhưng khi tử vong rồi mình xét nghiệm có dương tính. Tử vong cũng đột ngột trên cơ địa không có biểu hiện của cảm cúm sốt đau họng gì hết. Mình chưa khẳng định được là do Covid -19 hoặc là do rượu hoặc đột quỷ gì không. Mình chưa khẳng định được, chỉ biết là ca này tử vong và có dương tính"- bà Hằng nói.

Mặc dù vậy nhưng ngành y tế địa phương vẫn đề nghị người nhà bệnh nhân chôn cất và xử lý như trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Hôm nay Vĩnh Long ghi nhận thêm 29 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm Covid -19 từ đầu năm đến nay lên 255 ca./.