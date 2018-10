Vợ chết lặng khi phát hiện con gái ruột bị chính bố đẻ làm hại

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với V.V.Mùi (SN 1982, huyện huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đau đớn hơn khi nạn nhân trong vụ việc không ai khác chính là người con gái ruột của Mùi mới 14 tuổi.

Cháu Quỳnh Như và mẹ kể lại sự việc đau lòng.

Trước đó, cách đây hơn 2 tháng, chị N.T.N. (SN 1967, vợ Mùi), trú huyện Quỳ Hợp, nghe người dân xôn xao việc con gái của mình đang có dấu hiệu mang thai. Sau đó, chị hỏi con gái mình thì chết lặng khi biết rằng kẻ gây ra sự việc trên chính là người chồng V.V. Mùi, bố đẻ của Quỳnh Như.

Tiếp nhận thông tin, Ban Công an xã đã đến gia đình lập biên bản sự việc đồng thời báo lên Công an huyện Quỳ Hợp. Đối tượng V.V.Mùi được triệu tập lên trụ sở để xác minh, làm rõ và sau đó bị tạm giữ để điều tra. Theo lời khai ban đầu, Mùi đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại con gái ruột từ năm 2017 cho đến nay.

Cháu Quỳnh Như được mẹ đưa đến cơ sở y tế để khám thì phát hiện đã mang thai hơn 3 tháng. Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Qùy Hợp tiếp tục làm rõ./.

Tên nạn nhân đã được thay đổi.