Voi rừng đi vào khu vực trường học Huổi Một ở Sơn La

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng 1/8, voi rừng xuất hiện tại khu vực nhà trường, phá hàng rào khu bán trú rồi đi vào khuôn viên nhà trường. Đến khoảng 1h50 phút, cá thể voi di chuyển ra ngoài theo hướng bản Pản, sau đó di chuyển lại về rừng, không ghi nhận thiệt hại về người.

Voi rừng xuất hiện tại Trường PTDTBT THCS Huổi Một, Sơn La (Ảnh cắt từ clip. Nguồn. XHM)

Được biết, cá thể voi này thường xuyên từ rừng đến khu vực huyện Sông Mã cũ, tỉnh Sơn La. Ngay khi sự việc xảy ra, UBND xã Huổi Một đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm thông báo, khuyến cáo người dân, đặc biệt tại bản Pản và các khu vực lân cận nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại vào ban đêm và sáng sớm; không tiếp cận, xua đuổi voi.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, khi phát hiện voi hoặc dấu vết di chuyển của voi, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng Kiểm lâm để có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn.