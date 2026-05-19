  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Voi nhà hơn 40 tuổi chết bất thường trong rừng ở Đắk Lắk

Thứ Ba, 15:13, 19/05/2026
VOV.VN - Ngày 19/5, lãnh đạo xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, một con voi nhà tên P Lăng, được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng, vừa được phát hiện chết trong rừng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 18/5, ông Y Lít Ksơr (chủ voi) đi thăm voi như thường lệ thì phát hiện voi P Lăng đã chết tại khu vực lô 18, khoảnh 10, tiểu khu 460, giáp lâm phần của Trung tâm Bảo tồn voi nên trình báo cơ quan chức năng.

Voi P Lăng được chôn cất theo phong tục địa phương. (Ảnh xã Buôn Đôn)

Sau khi tiếp nhận tin báo, đại diện UBND xã Buôn Đôn cùng lực lượng kiểm lâm, thú y, công an, viện kiểm sát và các đơn vị liên quan đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc.

Theo chủ voi, từ tháng 3/2026, voi P Lăng có biểu hiện động dục nhưng không hung dữ hay tấn công người. Những ngày trước khi chết, voi vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Qua kiểm tra hiện trường và khám nghiệm bên ngoài, lực lượng chức năng ghi nhận cơ thể voi còn nguyên vẹn, chưa phát hiện dấu vết ngoại lực tác động hay sự can thiệp từ con người. Khu vực xung quanh nơi voi chết cũng không có dấu hiệu giãy giụa hay nghi vấn bất thường.

Khu vực rừng nơi chôn cất voi P Lăng (Ảnh xã Buôn Đôn)

Đại diện chủ voi có nguyện vọng đưa xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương và không yêu cầu mổ khám để xác định nguyên nhân chết. Chủ voi đồng thời cam kết không sử dụng, mua bán các bộ phận của voi và sẽ thực hiện việc chôn cất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Voi P Lăng là voi đực, nặng khoảng 4,6 tấn, có nguồn gốc từ voi rừng được thuần dưỡng từ năm 1984. Từ tháng 1/2026, voi được đưa về chăm sóc tại Trung tâm bảo tồn voi và không còn phục vụ hoạt động du lịch cưỡi voi.

Đàn voi nhà ở Đắk Lắk tiễn biệt “Vua voi” Tây Nguyên

VOV.VN - Sáng 1/11, người dân và 7 con voi nhà ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã đưa tro cốt và di ảnh của ông Đặng Vân Long, hay còn được biết đến với tên gọi Đàng Năng Long – “Vua voi” ở Tây Nguyên về thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tag: voi nhà chết Đắk Lắk voi Buôn Đôn bảo tồn voi voi chết bất thường động vật hoang dã Trung tâm bảo tồn voi bảo vệ động vật voi 40 tuổi
"Vua voi" ở Tây Nguyên qua đời

VOV.VN - Ông Đặng Vân Long, thường được gọi là "vua voi" Đàng Năng Long, ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk vừa qua đời chiều qua (27/10). Ông được biết đến là người sở hữu nhiều voi nhà ở Tây Nguyên. Ông đã dành nhiều tình cảm và tâm huyết trong việc bảo tồn, phát triển đàn voi nhà tại Đắk Lắk.

Tây Nguyên chủ động ứng phó với khô hạn khốc liệt

VOV.VN - Hạn mùa khô, từ lâu đã trở thách thức lớn cho đời sống, sản xuất ở khu vực Tây Nguyên. Nhưng biến đổi khí hậu, mất rừng thường xuyên, đang đe dọa an ninh nguồn nước. Các tỉnh đang lồng ghép nhiều nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp để chống hạn hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại trong sản xuất.

Voi Tây Nguyên chết dần, chết mòn vì bị trục lợi

VOV.VN - Chỉ khi con người không tìm cách trục lợi từ voi, không xâm môi trường sống của nó, thì đàn voi mới có cơ hội sống. 

