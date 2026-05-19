Voi nhà hơn 40 tuổi chết bất thường trong rừng ở Đắk Lắk

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 18/5, ông Y Lít Ksơr (chủ voi) đi thăm voi như thường lệ thì phát hiện voi P Lăng đã chết tại khu vực lô 18, khoảnh 10, tiểu khu 460, giáp lâm phần của Trung tâm Bảo tồn voi nên trình báo cơ quan chức năng.

Voi P Lăng được chôn cất theo phong tục địa phương. (Ảnh xã Buôn Đôn)

Sau khi tiếp nhận tin báo, đại diện UBND xã Buôn Đôn cùng lực lượng kiểm lâm, thú y, công an, viện kiểm sát và các đơn vị liên quan đã đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc.

Theo chủ voi, từ tháng 3/2026, voi P Lăng có biểu hiện động dục nhưng không hung dữ hay tấn công người. Những ngày trước khi chết, voi vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường và không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Qua kiểm tra hiện trường và khám nghiệm bên ngoài, lực lượng chức năng ghi nhận cơ thể voi còn nguyên vẹn, chưa phát hiện dấu vết ngoại lực tác động hay sự can thiệp từ con người. Khu vực xung quanh nơi voi chết cũng không có dấu hiệu giãy giụa hay nghi vấn bất thường.

Khu vực rừng nơi chôn cất voi P Lăng (Ảnh xã Buôn Đôn)

Đại diện chủ voi có nguyện vọng đưa xác voi về chôn cất theo phong tục địa phương và không yêu cầu mổ khám để xác định nguyên nhân chết. Chủ voi đồng thời cam kết không sử dụng, mua bán các bộ phận của voi và sẽ thực hiện việc chôn cất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Voi P Lăng là voi đực, nặng khoảng 4,6 tấn, có nguồn gốc từ voi rừng được thuần dưỡng từ năm 1984. Từ tháng 1/2026, voi được đưa về chăm sóc tại Trung tâm bảo tồn voi và không còn phục vụ hoạt động du lịch cưỡi voi.