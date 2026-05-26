Vòng xoay Điện Biên Phủ (TP.HCM) thông thoáng hơn sau những ngày đầu ùn tắc

Tăng cường hướng dẫn

Từ sáng sớm 26/5, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại khu vực quanh vòng xoay để điều tiết phương tiện, hướng dẫn người dân di chuyển đúng quy định.

Vòng xoay Điện Biên Phủ thông thoáng hơn sau những ngày đầu ùn tắc

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, người điều khiển giao thông đi qua khu vực này đi lại thuận tiện, không có tình trạng ùn ứ kéo dài như những ngày trước đó. Ngay cả trong khoảng thời gian cao điểm từ 7- 9 giờ sáng khi lượng phương tiện lưu thông đông đúc, tình trạng dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút cũng không xảy ra.

Cũng rất hiếm khi bắt gặp tình trạng tài xế đi vòng lên nút giao Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay đầu rẽ phải như những ngày đầu tiên. Riêng làn đường rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là đông hơn mọi ngày.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, người thường xuyên qua lại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ cho biết: "Hôm nay lại thấy khu vực này xe dễ chạy hơn mấy hôm trước. Tại vì hồi nào tới giờ người ta đi đường này quen băng thẳng qua vòng xoay Điện Biên Phủ ngay rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhưng sau nơi này này chặn ngang đường rẽ phải thì người ta chưa biết lối đi mới, có nhiều người còn đi tới giữa dòng xoay rồi đứng lại luôn do không biết đường. Bây giờ từ người ta sẽ hiểu được lối đi thì đường sẽ thông thoáng hơn".

Trước đó, trong 3 ngày đầu điều chỉnh giao thông, các con đường quanh khu vực vòng xoay Điện biên Phủ đều trong tình trạng ùn tắc kéo dài, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một. Đặc biệt vào sáng đầu tuần (25/5), làn đường hướng từ đường Điện Biên Phủ vào trung tâm TP ùn tắc kéo dài gần 1 km.

Nguyên nhân do nhiều người chưa nắm được hướng lưu thông mới, phải vòng xuống đường Hoàng Sa để đi tới khu vực phường Sài Gòn thay vì rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm như trước đây. Đến nay, tình trạng này về cơ bản đã được chấm dứt.

Clip người dân đã biết lối đi mới từ từ Điện Biên Phủ rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ông Lương Văn Hùng cho hay, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, bản thân ông đã biết lối rẽ và di chuyển thuận lợi hơn qua khu vực này: "Nói chung đến giờ đường đã thông thoáng thoáng hơn. Bây giờ đèn xanh đèn đỏ đã được bố trí ở đây, trên kia còn có các cán bộ CSGT điều chỉnh nên các tuyến đường này thoáng hơn. Có lẽ khoảng 5 - 10 ngày hoặc nửa tháng nữa, bà con đi lại qua đây quen đường rồi thì tình hình giao thông sẽ ổn định, thông thoáng".

Bước đầu giảm tai nạn giao thông

Sinh sống quanh khu vực vòng xoay từ năm 1989 đến nay, bà Thủy thường xuyên chứng kiến người đi thẳng và rẽ trái qua vòng xoay thường xuyên đâm vào nhau khiến việc di chuyển qua khu vực này khó khăn hơn. Thậm chí, có nhiều trường hợp đụng độ giữa các phương tiện giao thông tại đây.

Đến nay, khi đèn xanh đèn đỏ được bố trí đầy đủ và ngã rẽ qua vòng xoay được bố trí kiểu mới, bà chưa chứng kiến vụ va chạm giao thông nào:

"Có khoảng ngắt đó sẽ đỡ giao nhau để tránh bị tông xe. Chứ nếu ngày xưa không có đèn xanh đèn đỏ thì sẽ quẹt qua quẹt lại rồi đâm rầm vào nhau té ngã hoài. Bây giờ đường xá, có lộ trình như vậy là sẽ rất dễ đi", một người dân cho biết.

Những người dân sinh sống và làm việc, đi lại xung quanh khu vực mong muốn, các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nâng cấp, điều chỉnh giao thông qua khu vực và nhiều nơi khác để có thể đi lại thuận tiện, dễ dàng hơn.

Một số hình ảnh vòng xoay Điện Biên Phủ sau ngày lập lại trật tự giao thông:

Trước đó, vào sáng ngày 25/5, tình trạng ùng tắc kéo dài tại đường Điện Biên Phủ đã diễn ra bên làn đường hướng vào trung tâm Thành phố.

Tới sáng 26/5, tình hình giao thông qua vòng xoay Điện Biên Phủ đã thông thoáng hơn.

Việc bố trí đèn đỏ quanh vòng xoay khiến tinh hình giao thông ở đây được tổ chức tốt hơn.

Tới nay, nhiều người đã biết đi vào làn đường rẽ trái thay vì phải đi vòng qua bùng binh.

Việc bố trí tổ chức giao thông kiểu mới được kỳ vọng sẽ giảm số vụ tai nạn quanh khu vực.