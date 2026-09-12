VOV miền Trung gặp mặt nhân dịp 35 năm ngày thành lập

Hôm nay (12/9), tại thành phố Đà Nẵng, Cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) tổ chức gặp mặt nhân dịp 35 năm Ngày thành lập đơn vị (1991 - 2026).

Dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Đức Hải, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các Ủy viên Trung ương Đảng: ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các tỉnh, thành phố miền Trung.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, 35 năm là chặng đường ghi dấu sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ VOV miền Trung. Việc thành lập VOV miền Trung cách đây 35 năm là bước đi có tầm nhìn chiến lược, thể hiện quyết tâm đổi mới cách thức làm báo; đưa thông tin đến gần thực tiễn, bám sát cuộc sống và phản ánh kịp thời mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên làn sóng phát thanh quốc gia.

Ông Phạm Tấn Tư (thứ 5 bên trái qua), Giám đốc VOV miền Trung trao hoa và tặng quà tri ân các cán bộ VOV miền Trung qua các thời kỳ

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận VOV miền Trung đã xây dựng mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và nhân dân tại các địa phương. Đây là nền tảng để đơn vị có nguồn thông tin chính xác, nhanh chóng, tin cậy, phục vụ hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền. Trong giai đoạn mới, đội ngũ cán bộ, phóng viên VOV miền Trung cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp; chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân…

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng VOV miền Trung

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ khẳng định, từ ngày 01/4/2026, Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành đơn vị sự nghiệp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trong bối cảnh đó, VOV miền Trung cần định vị vai trò như thế nào trong Đài Tiếng nói Việt Nam - cơ quan báo chí chủ lực quốc gia đang đổi mới mạnh mẽ. Từ đó, đội ngũ cán bộ, phóng viên, người lao động của VOV miền Trung tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, xứng đáng là nhà báo của Đảng, của Nhân dân: “Trong bối cảnh khu vực miền Trung đang phát triển mạnh về kinh tế biển, chuyển đổi xanh, du lịch, văn hóa, bảo tồn di sản, nhưng cũng có những thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai, vùng miền núi còn khó khăn... Tất cả những điều đó phải chăng là những chủ đề lớn để các cán bộ, phóng viên Cơ quan thường trú khu vực miền Trung suy nghĩ, trăn trở, tạo ra những tác phẩm báo chí xuất sắc, có chiều sâu và sức lan tỏa. Muốn vậy, mỗi nhà báo của Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung, đặc biệt là Cơ quan thường trú miền Trung phải đi sâu hơn nữa vào đời sống nhân dân, phản ánh những vấn đề đặt ra từ thực tiễn”.

Ông Lê Ngọc Quang (thứ 5 bên phải qua), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng VOV miền Trung nhân dịp 35 năm ngày thành lập đơn vị.

Ông Nguyễn Lương Phán, nguyên Trưởng Cơ quan thường trú VOV miền Trung đầu tiên, phát biểu tại buổi gặp mặt

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho rằng, trong suốt 35 năm qua, cán bộ, phóng viên VOV miền Trung luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, bám sát địa bàn, phản ánh kịp thời, sinh động các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, cùng những vấn đề đặt ra trong quá trình đổi mới, phát triển của các địa phương. Trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đội ngũ phóng viên VOV miền Trung luôn có mặt tại cơ sở, chuyển tải nhanh chóng, chính xác những thông tin quan trọng đến thính giả, độc giả. Những năm gần đây, VOV miền Trung tích cực đồng hành với thành phố Đà Nẵng, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt

Chương trình phát thanh và trang thông tin điện tử tiếng Cơ Tu đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin bằng tiếng mẹ đẻ của đồng bào người Cơ Tu sinh sống dọc dãy Trường Sơn thuộc thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng; góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào vùng cao. Nhiều tác phẩm báo chí của Đài Tiếng nói Việt Nam về Đà Nẵng đoạt giải cao. Trên cơ sở chương trình hợp tác truyền thông được triển khai năm 2017 đến nay, VOV miền Trung trở thành một trong những đầu mối quan trọng trong công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.

Ông Phạm Tấn Tư, Giám đốc VOV miền Trung phát biểu tại buổi gặp mặt

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thành phố mong muốn VOV miền Trung tiếp tục đồng hành trên chặng đường mới: “Lãnh đạo thành phố mong muốn VOV miền Trung tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiêp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị và vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, chính quyền với nhân dân; phục vụ tốt yêu cầu phát triển bền vững của TP Đà Nẵng và các địa phương trong khu vực”.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Bằng khen tặng 2 tập thể và 3 cá nhân VOV miền Trung

Dip này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng VOV miền Trung vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát thanh tiếng Cơ Tu; góp phần nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Trung. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam tặng Bằng khen cho Phòng Tiếng Dân tộc và 3 cá nhân thuộc VOV miền Trung có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần xây dựng, phát triển đơn vị nhân dịp 35 năm Ngày thành lập.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang (thứ 2 từ trái qua) và ông Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VOV trao Bằng khen của Tổng Giám đốc VOV tặng tập thể, cá nhân VOV miền Trung có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao Bằng khen tặng 2 tập thể cùng 3 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh và những thành tựu nổi bật của thành phố Đà Nẵng trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam.