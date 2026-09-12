VOV góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp thành phố Đà Nẵng

Sáng nay (12/9), Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) do ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, kiêm Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tiếp đoàn công tác.

Cùng dự buổi làm việc về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy; Đại diện các đơn vị trực thuộc Đài. Về phía Đà Nẵng có bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các sở, ngành, địa phương thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt Thành ủy Đà Nẵng, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng chào mừng ông Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và Đoàn công tác của Đài đã đến thăm, làm việc với thành phố nhân dịp Gặp mặt 35 năm Ngày thành lập Cơ quan thường trú khu vực miền Trung và 81 năm xây dựng và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang tại buổi làm việc.

Ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian, tiềm năng và dư địa phát triển lớn hơn, trách nhiệm cũng cao hơn. Mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, bản sắc và bền vững; hướng tới phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của quốc gia. Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị cũng giao nhiệm vụ cho Đà Nẵng là 1 trong 3 cực của cả nước về phát triển du lịch thành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Thành phố cũng được Trung ương cho áp dụng nhiều cơ chế, chính sách mới, đặc thù như: triển khai đô thị lấn biển, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, Khu Thương mại tự do...

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho rằng, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương nhưng có vùng miền núi rất rộng lớn, khoảng cách còn rất xa với đồng bằng, giao thông cách trở, thường xuyên sạt lở đất vào mùa mưa, gây tắc đường cô lập, cần có chiến lược dài hạn. Thành phố đang dành nguồn vốn khoảng 4000 tỷ đồng tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, sắp xếp ổn định dân cư miền núi. Để có sinh kế ổn định, bền vững và lâu dài cho cư dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thành phố đang triển khai một số đề án, dự án rất lớn, kêu gọi nhà đầu tư để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng trồng cây dược liệu như sâm Ngọc Linh.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, kiêm Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang khẳng định, đối với Đà Nẵng, Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt là VOV miền Trung là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương đã luôn đồng hành với thành phố. Trước những chủ trương lớn như hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai các cơ chế, chính sách mới, VOV miền Trung đã kịp thời phản ánh những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Chương trình phát thanh và trang thông tin điện tử tiếng Cơ Tu của Đài Tiếng nói Việt Nam đã tạo nét riêng rất có ý nghĩa. Không chỉ đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào, đây còn là một kênh thông tin kết nối với cơ sở, phản ánh đời sống, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại khu vực miền núi phía Tây thành phố.

Thay mặt Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, ông Lê Ngọc Quang trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động VOV miền Trung; cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với Đà Nẵng trong thời gian qua. Các mục mục tiêu lớn mà thành phố đặt ra trong thời gian tới, đòi hỏi không chỉ nguồn lực, cơ chế, chính sách mà còn phải tạo được sự đồng thuận và khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn xã hội. Vì vậy, thành phố rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam và VOV miền Trung tiếp tục đồng hành với Đà Nẵng, góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố với bạn bè trong nước và quốc tế.

“Trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều chủ trương lớn, những mục tiêu rất lớn, mang tính chiến lược, vai trò, vị thế của các cơ quan báo chí chủ lực, trong đó có VOV rất quan trọng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng chúng tôi cũng ghi nhận, đánh giá rất cao sự đóng góp không mệt mỏi, bền bỉ, rất hiệu quả của Cơ quan thường trú khu vực miền Trung Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong đó, Đà Nẵng là thành phố động lực, trung tâm. Các vệt tin, bài liên quan của VOV đề cập tới rất nhiều lĩnh vực, tập trung giải quyết nhiều vấn đề rất lớn từ thực tiễn đặt ra”, ông Lê Ngọc Quang nói.

Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quà lưu niệm tặng ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, kiêm Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, kiêm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi đến thăm Đà Nẵng đúng dịp 81 năm thành lập Đài tiếng nói Việt Nam và 35 năm thành lập VOV miền Trung.

Thành phố Đà Nẵng được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội thông qua rất nhiều nghị quyết quan trọng, những quyết sách rất lớn của Trung ương cũng phần nào tiếp tục khẳng định, Đà Nẵng với một vị trí thiên thời, địa lợi với tiềm năng và sự trỗi dậy trở thành một động lực của miền Trung và cả nước.

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định, để có những trang tin, những bài viết hay, xúc động có sự lan tỏa, các cơ quan báo chí, trong đó cơ quan báo chí chủ lực như Đài tiếng nói Việt Nam phải nắm bắt, thông tin thông suốt, được sự ủng hộ của các cấp, các ngành, khán thính giả, độc giả là rất quan trọng. Địa bàn khu vực miền Trung là vùng đất rất màu mỡ để các cơ quan báo chí nói chung, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam có được những tác phẩm phản ánh từ thực tiễn, hết sức sinh động, đặc biệt là các chương trình phát thanh tiếng dân tộc.

Qua nhiều thời kỳ, cán bộ, đảng viên, đặc biệt lãnh đạo thành phố, nhân dân Đà Nẵng đã luôn đùm bọc để các đơn vị của Đài duy trì và phát triển đến như hôm nay.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV, kiêm Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà lưu niệm tặng ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ mong muốn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có sự phối hợp, ủng hộ để Đài phản ánh các mặt đời sống nhân dân, phản ánh được dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, các cấp, ngành của thành phố đã và đang đưa nghị quyết đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh thành phố Đà Nẵng, hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế:

“Đà Nẵng tới đây sẽ tiếp tục có những sự phát triển rất mới, với rất nhiều những quyết sách với tiềm năng đã có. Chúng tôi rất mong dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, của đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp tục có sự phối hợp và ủng hộ chúng tôi cùng các đồng chí để làm tốt công tác tư tưởng, góp phần lan tỏa những điều tốt, những việc làm rất là điển hình của Đà Nẵng. Sâu xa hơn nữa là góp một phần để giới thiệu hình ảnh Việt Nam giới thiệu về hình ảnh của Đà Nẵng đối với đồng bào Việt kiều cũng như là bạn bè năm châu bốn bể", ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.