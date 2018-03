Vụ 3 người chết do ngộ độc rượu: Nghi do ngâm nhầm lá ngón

Ngày 13/3, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin 3 người chết, 1 người tử vong nghi do ngộ độc rượu xảy ra tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Sở Y tế Nghệ An đã cử đoàn công tác do Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm kiểm tra, làm rõ.

Các lại cây thuốc nam mà người dân vùng miền núi thường đưa về để ngâm rượu.

Chính quyền xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, nơi các nạn nhân bị ngộ độc cho biết: Các nạn nhân cắt dây rừng về phơi khô để làm thuốc Nam và ngâm rượu. Có thể gia đình đã cắt nhầm vào cây lá ngón (là một loại cây kịch độc ở vùng miền núi), vì cây lá ngón rất giống các loại cây thuốc nam nên dễ cắt nhầm.

Đồng thời, phía gia đình yêu cầu không khám nghiệm tử thi nên trưa nay (ngày 13/3), gia đình làm lễ mai táng cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Từ trước đến nay, việc cắt cây, rễ cây rừng về ngâm rượu uống diễn ra phổ biến tại các huyện miền núi Nghệ An. Do phân biệt khó nên người dân nhầm lẫn cắt các cây có độc tố rất dễ xảy ra.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 15h chiều ngày 12/3, 4 người gồm: anh Moong Văn Đi (SN 1978) và vợ là Lô Thị Văn (SN 1978), em trai là Moong Văn Mươi (sn 1984) và Lữ Văn Khăm (SN 1994 là em rể của anh Đi) cùng trú tại xã Hữu Lập huyện Lỳ Sơn được người thân đưa đến Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn với các biểu hiện bị ngộ độc nặng.

Nạn nhân Lữ Văn Khăm đang được cấp cứu tại bệnh viện HNĐK Nghệ An.

Mặc dù, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, hồi sức, cho các nạn. Tuy nhiên 3 nạn nhân gồm chị Văn, anh Đi, anh Mươi đã tử vong. Anh Lữ Văn Khăm tiếp tục được chuyển xuống bệnh viện HNĐK Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo các bác sĩ tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn, các nạn nhân tử vong khi đưa đến bệnh viện đều đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở. Bên cạnh đó, gia đình các bệnh nhân cũng mang đến bệnh viện một chai rượu để các bác sĩ xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Hiện chai rượu mà người thân các nạn nhân mang đến đang được lưu giữ tại Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn để xác định nguyên nhân khiến 4 người bị ngộ độc.

Theo gia đình các nạn nhân cho biết, trước đó 4 người cùng nhau ngồi uống rượu tại nhà anh Đi. Thứ rượu nhóm người này uống được ngâm từ một loài cây rừng./.

