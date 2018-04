Vụ cà phê nhuộm pin: Xử lý hình sự nếu đủ căn cứ

Trả lời phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Văn Nhiên, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tê cho biết, với hành vi vi phạm của cơ sở chế biến cà phê bột của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), trong trường hợp này, khi xem xét xử lý, cần phải căn cứ vào kết quả cụ thể của Đoàn thanh tra tại địa bàn; Đồng thời xem xét mức độ nhiễm độc của pin trong cà phê.

Trường hợp mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo điều 317 của Bộ luật hình sự 2017 sẽ xử lý hình sự.

Lực lượng công an kiểm tra cơ sở sản xuất cà phê có dùng chất trong pin con ó. (Ảnh: MH)

“Thanh tra Bộ Y tế cho biết, hiện trong Nghị định 178/2013 của Chính phủ có nhiều điều khoản đề cập đến việc hóa chất, chất độc hại trong sản xuất kinh doanh thực phẩm. Theo đó, nếu có sử dụng chất độc hại để sản xuất thực phẩm, khi xem xét xử lý, đoàn thanh tra phải căn cứ vào tình tiết cụ thể của vụ việc, kết quả thanh tra cụ thể ở cơ sở; thậm chí căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm để quyết định áp dụng Nghị định xử phạt cho đúng”- ông Nguyễn Văn Nhiên nói.

Năm 2012, Chính phủ ban hành Nghị định 38 hướng dẫn và quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, được Quốc hội thông qua năm 2010. Vừa qua, ngày 2/2/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 15 quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm để thay thế Nghị định 38 trước đây; Đồng thời có chế tài trong việc xem xét, xử lý các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Văn Nhiên, về cơ bản, những vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đã được quy định cụ thể trong Nghị định 178/2013 của Chính phủ. Tuy nhiên theo quy định mới của Chính phủ tại Nghị định 15/2018, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan để xây dựng Dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm để trình Chính phủ ban hành, thay thế cho Nghị định 178.

Trước đó, ngày 16/4, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh bất ngờ kiểm tra cơ sở chế biến cà phê bột của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp).

Tại đây, lực lượng phát hiện trong xưởng chế biến cà phê của bà Loan có hàng chục tấn cà phê bẩn đã được trộn lẫn với đất, bột đá.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ 2 chậu chứa cục pin hiệu Con Ó (khoảng 35kg) đã được đập vụn, 1 xô chứa nước màu đen (khoảng 10kg) đã được hòa tan bằng pin, 12 tấn cà phê bột đã được chủ cơ sở cho nhuộm đen bằng pin chuẩn bị đóng gói cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc sản xuất cà phê bẩn./.

Vụ dùng pin Con Ó nhuộm cà phê: Chủ cơ sở sản xuất chưa nhận tội VOV.VN - Chủ cơ sở sản xuất dùng pin thối nhuộm màu cà phê chưa khai nhận, rất quanh co và chỉ khai có một người đến đặt hàng, yêu cầu làm các phần việc. Vụ cà phê nhuộm pin: Người dùng mất lòng tin, thương hiệu bị ảnh hưởng VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam cho rằng, cần lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật. Cận cảnh quy trình sản xuất cà phê “kịch độc” bằng pin Con Ó VOV.VN - Toàn bộ cà phê bẩn được làm chủ yếu từ vỏ cà phê, bột đá sau đó được nhuộm bằng nước pha bột pin Con Ó vô cùng nguy hại tới sức khỏe nếu sử dụng.