Vụ chôn rác thải trái phép ở TP.HCM: Chủ bãi thải chối bỏ trách nhiệm

Lộ diện đường dây chôn lấp rác trái phép quy mô lớn

Từ phản ánh của người dân về tình trạng xe tải ra vào suốt ngày đêm tại một số bãi đất trống trên địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM), phóng viên VOV đã tiến hành điều tra, theo dõi trong nhiều ngày.

Kết quả ghi nhận cho thấy, hàng chục xe tải mang biển số TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… liên tục di chuyển từ các công trình lớn về khu vực bãi tập kết không phép thuộc khu phố Gò Công (phường Long Bình, TP.Thủ Đức – trước đây là phường Long Thạnh Mỹ). Tại đây, chất thải xây dựng, thùng sơn, ni-lông, bóng đèn huỳnh quang, vải ngấm dầu… được phân loại sơ sài rồi vận chuyển đi chôn lấp trái phép ở nhiều địa điểm khác nhau như đường Tam Đa (phường Trường Thạnh), khu vực gần kênh Ông Thoàn hay sát cây xăng Trường Thịnh Phát, huyện Đức Hòa (Long An). Phóng viên còn thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy, những chiếc xe này hoạt động đều đặn vào ban đêm, mỗi đêm gần 30 chuyến rác được "thủ tiêu" bằng hình thức chôn lấp.

Xe chở rác của công ty Thái Hưng từ các công trình về bãi tập kết

Trong cuộc trao đổi qua điện thoại với phóng viên VOV vào sáng 16/7, ông Đỗ Quang Hòa, Tổng Giám đốc Công ty CP TM-DV Môi trường Thái Hưng thừa nhận: “Bài viết của các anh là đúng, tôi không có gì kiện cáo cả”. Tuy nhiên, ngay sau lời xác nhận đó, ông Hòa lại phủ nhận vai trò của mình trong đường dây chôn lấp rác trái phép nói trên. “Tôi không chỉ đạo gì cả. Tôi cũng chưa nắm được thông tin vì anh em ở dưới tự xử lý. Họ liên hệ với chủ đất, tôi không có mặt ở hiện trường”, ông Hòa nói.

Một chiếc xe của Công ty CP TM-DV Môi trường Thái Hưng chất đầy rác không che chắn băng băng trên đường

Đáng chú ý, khi phóng viên truy vấn về việc hơn 30 xe tải rời bãi mỗi đêm để đi đổ trộm rác, ông Hòa tiếp tục trả lời vòng vo: “Cái đó tôi không biết. Anh em ở dưới tự làm”. Ông Hòa cũng khẳng định, về nguyên tắc, rác thải sau khi thu gom từ các công trình sẽ được phân loại, chuyển về các nhà máy có chức năng xử lý, mà công ty này có hợp đồng. Tuy nhiên, ông lại thừa nhận do các nhà máy "đang tắc đầu vào" khiến rác bị tồn đọng và phải lưu tạm ở bãi thải do ông này tự ý lập ra. Tuy nhiên khi phóng viên hỏi "sao rác không đi trực tiếp từ công trường xây dựng đến nhà máy có xử lý mà phải đi qua công ty trung gian là công ty không có chức năng xử lý như các ông?", ông Hòa đáp: "Có thể họ không có xe vận chuyển".

"Bãi tập kết tạm" hay chiêu bài hợp pháp hóa hoạt động chôn lấp?

Trước câu hỏi về pháp lý của bãi tập kết tại phường Long Bình, ông Hòa cho biết: “Đây chỉ là bãi tạm, có báo với phường rồi”. Tuy nhiên, khi phóng viên yêu cầu cung cấp văn bản cấp phép hoặc hồ sơ pháp lý, ông chỉ nói: “Luật không cấm tạm tập kết. Tôi thuê đất nông nghiệp 2 năm, đến cuối tháng 7 sẽ hết hạn”.

Căn cứ vào văn bản phóng viên có được: Ngày 1/6/2024, công ty CPTM Dịch vụ Môi Trường Thái Hưng có văn bản số 2606/TH-VP thông báo với UBND phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (cũ) về việc thay đổi vị trí tập kết rác xây dựng trên địa bàn. Trên văn bản công ty nói trước đây công ty này có tập kết rác thải xây dựng tại các thửa đất: 850, 851, 852 và 874 tờ bản đồ số 62, Khu phố Gò Công của phường Long Thạnh Mỹ, nay công ty này nhường lại cho một dự án đơn vị khác thi công, nên công ty Thái Hưng thông báo chuyển bãi tập kết tạm của mình qua thửa đất số 514, 864, 871, 872 tờ bản đồ số 62. Công ty này cũng không quên nhắc tới việc mình đang thực hiện thu gom rác thải cho các công trình lớn như: Lego Manufacturing Vietnam, và một số công trình khác trên địa bàn thành phố.

Văn bản thông báo về thay đổi vị trí tập kết rác của công ty Thái Hưng

Bằng văn bản này công ty Thái Hưng cũng cam kết là sẽ sử dụng thửa đất để tập kết tạm, phân loại, sau đó bàn giao toàn bộ chất thải phải xử lý về nhà máy có chức năng xử lý để xử lý theo đúng quy định pháp luật về môi trường. Đồng thời công ty cũng cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về việc thu gom rác thải trong quá trình vận chuyển, đảm bảo an toàn giao thông và ông Đỗ Quang Hòa, Tổng Giám đốc, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy nhưng theo những gì mà camera phóng viên ghi nhận được, hoạt động của tập kết rác thải "tạm" này lại hoàn toàn khác với những gì mà ông Hòa cam kết.

Ông Hòa cũng cung cấp cho phóng viên 1 văn bản mà ông này cho rằng đây chính là căn cứ pháp lý của bãi tập kết rác thải của mình. Thực tế đây không phải là giấy phép hay gì mà chỉ là 1 biên bản làm việc của UBND phường Long Thạnh Mỹ đối với công ty này.

Bãi tập kết tạm quy mô lớn, rác tràn cả xuống ruộng, và nguồn nước

Điều đáng nói, khi phóng viên hỏi về nguồn gốc các chất thải tại các công trình như nhà máy PepsiCo (Đức Hòa, Long An) do Coteccons là chủ thầu thi công hay các trường học lớn, ông Hòa thừa nhận công ty ông trực tiếp ký hợp đồng thu gom. Tuy nhiên, việc chôn lấp sau thu gom “là do anh em làm, tôi không nắm được cụ thể”.

Sau khi phóng sự điều tra được đăng tải, các cơ quan chức năng tại TP. Hồ Chí Minh đã khẩn trương vào cuộc kiểm tra bãi tập kết Gò Công và các bãi xả thải liên quan. Ông Đỗ Quang Hòa, Tổng Giám đốc công ty Thái Hưng xác nhận: “Hiện PC03 và công an địa phương đang làm việc với anh em dưới bãi, họ đã giữ điện thoại của một số công nhân để phục vụ điều tra. Tôi gọi cũng không liên lạc được”.

Ông cho biết thêm, hiện công ty đang phải làm việc với UBND phường Long Bình và sẽ cung cấp thêm thông tin khi có kết quả cụ thể. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy một sự né tránh trách nhiệm khi được hỏi về giải pháp xử lý hiện trạng nhiều tấn rác bị chôn lấp sai quy định tại các bãi sình lầy mà phóng viên ghi nhận được ông Hòa chỉ trả lời: “Tôi chưa nắm được, đang xác minh lại thông tin”.

Một đường dây đổ trộm rác thải quy mô lớn không thể vận hành trơn tru qua nhiều tháng trời nếu không có sự tiếp tay hoặc buông lỏng quản lý. Dư luận và người dân kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh vụ việc, chấn chỉnh hoạt động xử lý chất thải, bảo vệ môi trường sống cho hàng triệu người dân TP.HCM và vùng phụ cận.