Vụ đục phá vỉa hè: Phường Hai Bà Trưng báo cáo gì với Thành ủy Hà Nội?

Thứ Hai, 16:25, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phường Hai Bà Trưng đã báo cáo Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan về chủ trương hạ rào quanh công viên Thống Nhất, kết hợp chỉnh trang, duy tu hè các tuyến phố tiếp giáp như Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.

Những ngày gần đây, nhiều công nhân cùng máy móc liên tục thi công trên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, đoạn nằm cạnh Công viên Thống Nhất. Nhiều mảng đá lát vỉa hè bị khoan cắt, bóc dỡ dù phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, khiến nhiều người dân bày tỏ tiếc nuối.

Theo ghi nhận, phần vỉa hè được cải tạo nằm phía mặt đường Nguyễn Đình Chiểu, rộng khoảng 1m. Sau khi bóc lớp đá lát, công nhân sử dụng đá tự nhiên để xây tường bao, tạo khuôn viên trồng cây xanh, thảm cỏ và vườn hoa.

Từ phản ánh của các cơ quan báo chí, Thành ủy Hà Nội yêu cầu Đảng ủy phường Hai Bà Trưng khẩn trương kiểm tra, báo cáo liên quan phản ánh việc vỉa hè lát đá trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài bị đục phá để cải tạo thành dải cây xanh

Phường Hai Bà Trưng lý giải việc đục phá vỉa hè lát đá 'bền trăm năm'

Đục phá vỉa hè để bố trí dải cây xanh

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng cho biết, tuyến vỉa hè trên được đầu tư lát đá từ giai đoạn 2017-2018. Sau gần 10 năm sử dụng, một số vị trí mặt hè và hệ thống lan can bằng trụ sắt, dây xích đã xuất hiện hư hỏng cục bộ, đứt gãy. Đồng thời phát sinh tình trạng phương tiện cơ giới đi, dừng đỗ trên vỉa hè, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và an toàn cho người đi bộ.

Theo lãnh đạo phường, UBND phường Hai Bà Trưng đã báo cáo UBND TP Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan về chủ trương hạ rào quanh công viên Thống Nhất, kết hợp chỉnh trang, duy tu hè các tuyến phố tiếp giáp như Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng Hà Nội đã báo cáo và được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương thực hiện dự án. “Dự án đã được UBND phường Hai Bà Trưng phê duyệt, khởi công từ cuối tháng 4/2026 và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026”, ông Hùng cho biết.

Lý giải việc bóc dỡ nhiều mảng đá lát vỉa hè dù chưa xuống cấp nghiêm trọng, phường Hai Bà Trưng cho biết tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu có mật độ phương tiện lưu thông lớn, trong khi việc mở rộng lòng đường gặp khó khăn do bên dưới vỉa hè có hệ thống hào kỹ thuật ngầm của tuyến điện 110kV. Bên cạnh đó, hệ thống cột sắt và dây xích cũ sau nhiều năm sử dụng đã bị han gỉ, đứt xích, nhiều vị trí bị va quệt dẫn tới nghiêng đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo phường Hai Bà Trưng, việc bố trí dải cây xanh bằng cây bụi để tạo “ngăn cách mềm” giữa vỉa hè và lòng đường được xem là giải pháp thay thế tối ưu cho hệ thống cột xích cũ. “Khi thi công, để đảm bảo cây sinh trưởng, cần phá dỡ một phần vỉa hè hiện trạng và chỉ thực hiện tại các đoạn có mặt cắt vỉa hè lớn”, lãnh đạo phường thông tin.

Đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài dài khoảng 600m, nối từ đường Đại Cồ Việt đến đường Trần Nhân Tông, được thông xe vào đầu năm 2018 sau nhiều năm thi công.

Vỉa hè hai bên tuyến đường rộng khoảng 5m, được lát đá tự nhiên và bố trí lối đi dành riêng cho người khuyết tật. Thời điểm mới hoàn thành, đây là một trong số ít tuyến phố tại Hà Nội có hệ thống cột sắt và dây xích chắn vỉa hè nhằm ngăn phương tiện đi lên khu vực dành cho người đi bộ. Nhờ hệ thống rào chắn này, nhiều năm qua hầu như không xảy ra tình trạng ô tô đỗ hoặc đi lên vỉa hè trên tuyến đường này.

Tăng mức phạt lấn chiếm vỉa hè: Mục tiêu là lập lại trật tự đô thị

VOV.VN - Giữa những tuyến phố đông đúc của Hà Nội, câu chuyện vỉa hè từ lâu đã trở thành đề tài quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết nóng.Trong bối cảnh Hà Nội đang đề xuất tăng mạnh mức xử phạt các hành vi vi phạm trật tự đô thị, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng tình, kỳ vọng đường phố sẽ thông thoáng, văn minh hơn.

Danh Thiết/VOV.VN
Tag: Hà Nội vỉa hè Nguyễn Đình Chiểu đục phá vỉa hè phường Hai Bà Trưng
Kinh tế vỉa hè và bài toán quản trị đô thị
Hà Nội cho thuê vỉa hè: Cần cơ chế minh bạch, đặt lợi ích người đi bộ lên hàng đầu
