Vụ gần 150 người bị ngộ độc ở Hội An: Chủ tiệm bánh mì Phượng xin lỗi khách hàng

Sau vụ ngộ độc làm gần 150 người ảnh hưởng ở Hội An, ngày 20/9, chủ cơ sở sản xuất bánh mì Phượng, số 2B, đường Phan Châu Trinh, phường Minh An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng. Bức thư này được đăng tải trên Fanpage của tiệm bánh mì Phượng và trên trang Facebook cá nhân của bà Trương Thị Phượng, chủ cơ sở bánh mì.

Nhiều du khách nước ngoài bị ngộ độc phải nhập viện

Mở đầu lá thư, bà chủ tiệm bánh mì Phượng gửi lời xin lỗi vì đã chậm trễ lên tiếng xin lỗi sau vụ ngộ độc vừa qua. Chủ tiệm bánh mì này cho biết, trong những ngày qua, sự cố ngộ độc thực phẩm liên quan tiệm bánh mì Phượng đã ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và sinh hoạt cuộc sống của khách hàng. Trong thư, bà Phượng thừa nhận: “Đây là sai sót của chúng tôi trong quy trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như chưa đảm bảo chất lượng trước khi đưa đến tay người dùng”.

Một số bệnh nhân vẫn đang điều trị tại các cơ sở y tế ở thành phố Hội An

Theo chủ tiệm bánh mì Phượng, hiện nay phía tiệm bánh mì đang chờ kết quả kiểm nghiệm và đã làm việc với các cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân cụ thể, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục. Trong thư bà Phượng cũng cho biết: “Đại diện gia đình chúng tôi cũng đến thăm, động viên và xoa dịu nỗi đau mà quý khách hàng đã và đang điều trị tại các bệnh viện. Đồng thời, tiếp tục ghi nhận những phản ánh của quý khách hàng liên quan đến vụ việc này qua số điện thoại 0905743773”. Chủ tiệm bánh mì Phượng một lần nữa gửi lời xin lỗi khách hàng, mong lời xin lỗi được khách hàng chấp thuận và ủng hộ cho cơ sở có kinh nghiệm kinh doanh bánh mì 34 năm tại Hội An.

Bức thư xin lỗi của chủ tiệm bánh mì Phượng

“Lần này được sự cho phép của cơ quan chức năng sau khi khắc phục hậu quả và được mở cửa trở lại. Tôi xin cam kết sẽ đem lại những sản phẩm bánh mì tốt nhất, an toàn nhất để phục vụ quý khách hàng và mong rằng lần này trở lại sẽ không làm quý khách hàng thất vọng”, chủ bánh mì Phượng viết.

Bánh mì Phượng, thành phố Hội An được rất nhiều người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước tìm đến thưởng thức

Trước đó, ngày 11/9, một số người dân, du khách ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì Phượng thì một số người có biểu hiện sốt cao, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy nhiều lần và kéo dài. Ít nhất 150 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đã đến các cơ sở y tế để nhập viện, điều trị. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Quảng Nam chỉ đạo tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng, kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở này, truy xuất nguồn gốc, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm, điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.