Vụ giáo viên bị tố “tác động” vào đầu trẻ ở Hà Tĩnh: Không phải bạo lực học đường

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết, qua cuộc làm việc giữa đại diện UBND phường, Công an phường, Trường Mầm non Bắc Hà, giáo viên liên quan và phụ huynh cháu bé, bước đầu xác định hành vi của giáo viên không mang tính bạo lực.

UBND phường Thành Sen tổ chức họp, xác minh sự việc.

Theo đó, giáo viên liên quan vừa phẫu thuật tuyến giáp nên gặp khó khăn trong giao tiếp, nói nhỏ. Thời điểm xảy ra sự việc cũng là buổi đầu tiên cô trở lại làm việc. Trong lúc tổ chức hoạt động cho trẻ, muốn nhắc nhở để cháu chú ý, cô giáo đã tiến lại gần và có động tác áp hai tay lên má, vừa áp vừa lắc.

Việc làm như vậy không khiến cháu bị đau, tâm lý của cháu ngay sau đó vẫn bình thường, tiếp tục vui đùa với bạn, bà Nga thông tin.

Cũng theo dại diện UBND phường Thành Sen, dù không cấu thành hành vi bạo lực học đường, ha đánh đạp trẻ, song tác phong sư phạm và phương pháp giáo dục của giáo viên là chưa đúng, chưa phù hợp. Phường đã yêu cầu giáo viên và nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Sau buổi làm việc, phụ huynh của cháu bé đã hiểu và chia sẻ với giáo viên và nhà trường.

Video giáo viên mầm non "tác động" lên vùng đầu trẻ.

Trước đó, tối 13/4, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh một nữ giáo viên tại Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, thuộc TP Hà Tĩnh cũ) có hành vi bị cho là “tác động” vào đầu một bé trai trong lớp học.

Theo nội dung video, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 16h cùng ngày, trong lớp có hai giáo viên đang đứng lớp và nhiều trẻ nhỏ. Một giáo viên mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào, sau đó có hành động khiến bé trai phải đưa hai tay ôm đầu.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại, bức xúc về hành vi chưa phù hợp trong môi trường giáo dục mầm non.

Sáng 14/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết đã nắm được thông tin ban đầu và đề nghị phường Thành Sen phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc một cách khách quan; đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.