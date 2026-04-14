中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ giáo viên bị tố “tác động” vào đầu trẻ ở Hà Tĩnh: Không phải bạo lực học đường

Thứ Ba, 14:20, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưa 14/4, lãnh đạo UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, vụ việc giáo viên mầm non “tác động” vào đầu trẻ tại Trường Mầm non Bắc Hà không cấu thành hành vi bạo lực học đường hay đánh đập trẻ.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV), bà Trần Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết, qua cuộc làm việc giữa đại diện UBND phường, Công an phường, Trường Mầm non Bắc Hà, giáo viên liên quan và phụ huynh cháu bé, bước đầu xác định hành vi của giáo viên không mang tính bạo lực.

vu giao vien bi to tac dong vao dau tre o ha tinh khong phai bao luc hoc duong hinh anh 1
UBND phường Thành Sen tổ chức họp, xác minh sự việc.

Theo đó, giáo viên liên quan vừa phẫu thuật tuyến giáp nên gặp khó khăn trong giao tiếp, nói nhỏ. Thời điểm xảy ra sự việc cũng là buổi đầu tiên cô trở lại làm việc. Trong lúc tổ chức hoạt động cho trẻ, muốn nhắc nhở để cháu chú ý, cô giáo đã tiến lại gần và có động tác áp hai tay lên má, vừa áp vừa lắc.

Việc làm như vậy không khiến cháu bị đau, tâm lý của cháu ngay sau đó vẫn bình thường, tiếp tục vui đùa với bạn, bà Nga thông tin.

Cũng theo dại diện UBND phường Thành Sen, dù không cấu thành hành vi bạo lực học đường, ha đánh đạp trẻ, song tác phong sư phạm và phương pháp giáo dục của giáo viên là chưa đúng, chưa phù hợp. Phường đã yêu cầu giáo viên và nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Sau buổi làm việc, phụ huynh của cháu bé đã hiểu và chia sẻ với giáo viên và nhà trường.

Video giáo viên mầm non "tác động" lên vùng đầu trẻ.

Trước đó, tối 13/4, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh một nữ giáo viên tại Trường Mầm non Bắc Hà (phường Thành Sen, thuộc TP Hà Tĩnh cũ) có hành vi bị cho là “tác động” vào đầu một bé trai trong lớp học.

Theo nội dung video, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 16h cùng ngày, trong lớp có hai giáo viên đang đứng lớp và nhiều trẻ nhỏ. Một giáo viên mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào, sau đó có hành động khiến bé trai phải đưa hai tay ôm đầu.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại, bức xúc về hành vi chưa phù hợp trong môi trường giáo dục mầm non.

Sáng 14/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết đã nắm được thông tin ban đầu và đề nghị phường Thành Sen phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc một cách khách quan; đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: bạo lực giáo viên hà tĩnh bạo lực học đường đánh đập.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục