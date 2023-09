Vụ ngộ độc tập thể liên quan đến bún ở Điện Biên là do nhiễm vi sinh vật

VOV.VN - Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên nghi do bún, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Điện Biên vừa có báo cáo kết luận nguyên nhân là do nhiễm vi sinh vật trong bún tươi.