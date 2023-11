Vụ ngộ độc tập thể ở Kiên Giang, 63 học sinh đã được xuất viện

Tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ tổ chức vào chiều nay (16/11), bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch UBND TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết, liên quan tới vụ gần 80 học sinh 3 trường tiểu học nhập viện sau bữa ăn trưa nghi ngộ độc thực phẩm, các trường này đã tạm thời dừng việc dạy bán trú, chuyển sang học 2 buổi. UBND TP Rạch Giá cũng đã đình chỉ hoạt động của cơ sở Cát Tường, là cơ sở cung cấp thức ăn cho 3 trường tiểu học và tổ chức đoàn đến kiểm tra những công việc chuyên môn của cơ sở nấu ăn.

Còn gần 20 em học sinh vẫn nằm viện để tiếp tục theo dõi

Bà Nguyễn Thị Hồng Linh thông tin, trước đó vào tháng 9/2023, UBND TP Rạch Giá đã có đoàn đến kiểm tra, cơ sở này cơ bản không xảy ra vi phạm gì lớn. Đoàn sau đó có nhắc nhở một số nội dung, đề nghị cơ sở thực hiện nghiêm việc lưu mẫu, trang bị đầy đủ bảo hộ cho người lao động.

Cũng theo bà Linh, không có quy định cụ thể cho việc chọn các cơ sở cung cấp dịch vụ nấu ăn theo tiêu chí nào, nếu các cơ sở đạt được các điều kiện đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo bữa ăn dinh dưỡng thì các trường ký với cơ sở cung cấp.

Tại buổi họp ông Đặng Văn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, chiều 15/11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận được thông tin việc học sinh bị nôn ói, đau bụng sau bữa ăn trưa tại Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (phường Rạch Sỏi) và Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Vĩnh Lợi) tại TP Rạch Giá. Thức ăn các em ăn bao gồm: Canh chua (có bắp cải, đậu bắp, khóm, cá chả), thịt heo kho khìa, cơm trắng, mít, mì tươi nấu rau củ. Sau khi vụ việc xảy ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Trung tâm Y tế TP Rạch Giá, Trạm Y tế phường Vĩnh Lợi, Trạm Y tế phường Rạch Sỏi điều tra và lấy 10 mẫu lưu tại 2 trường nói trên gửi mẫu đến trung tâm kiểm nghiệm ở TP Cần Thơ và hiện đang đợi kết quả.

Ngoài 78 học sinh của 2 trường tiểu học Trần Văn Ơn, Trường tiểu học Mạc Đỉnh Chi còn có thêm 3 em học sinh ở trường Lê Văn Tám nhập viện do bị đau bụng, nôn ói. Đến chiều tối nay (16/11), 63 em học sinh sức khoẻ ổn định đã được xuất viện về nhà, số còn lại vẫn nằm viện để tiếp tục theo dõi.

Như tin đã đưa, sau khi ăn bữa ăn vào đầu giờ chiều 15/11, hơn 50 em học sinh ở trường Trần Văn Ơn và Mạc Đỉnh Chi bị đau bụng, ói, phải nhập viện điều trị. Sau đó số lượng học sinh có triệu chứng tương tự phải nhập viện tăng lên hơn 80 em.