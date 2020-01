Vụ nữ trưởng phòng "tráo thân" thăng tiến: Kỷ luật người chồng

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đã ban hành thông cáo báo chí liên quan việc xử lý cá nhân, tổ chức có liên quan việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm), nguyên Trưởng phòng Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk, lấy bằng cấp 3 và tên tuổi của chị gái để công tác, thăng tiến.

Trước đó, theo Uỷ ban Kiểm tra tỉnh Đắk Lắk, ngày 22/8/2019, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận được đơn tố cáo giấu tên đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh uỷ. Sau khi thẩm tra, xác minh, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ kết luận bà Trần Thị Ngọc Ái Sa có vi phạm như đơn tố cáo nêu.



Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền; Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy; Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra, xem xét, kết luận theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan.

UBKT tỉnh Đắk Lắk khẳng định:



Diễn biến vụ việc có liên quan đến bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật Trần Thị Ngọc Thêm)



Bà Trần Thị Ngọc Thêm lập gia đình với ông Lê Thanh Sơn là nhân viên Công ty Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk năm 1997. Năm 1999 bà Thêm đã lấy bằng cấp 3 của chị gái Trần Thị Ngọc Ái Sa để xin làm kế toán tại Xí nghiệp thu mua và chế biến hàng xuất khẩu chất lượng cao Công ty Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk, theo diện hợp đồng công việc, không đóng Bảo hiểm xã hội. Từ năm 1999 trở về sau bà Thêm đã dùng bằng cấp 3 của chị gái mình để đi học trung cấp, đại học, thạc sỹ, kết nạp đảng, thăng tiến qua các chức vụ tại Văn phòng Tỉnh ủy. Do bà Thêm hợp lý hóa nhiều loại hồ sơ như: bằng cấp 3, giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu, chứng minh nhân dân... với tên Trần Thị Ngọc Ái Sa) nên hồ sơ đã được đồng bộ, khép kín dẫn đến các tổ chức, cá nhân quản lý hồ sơ cán bộ, đảng viên gặp khó khăn trong việc phát hiện vi phạm.



Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xem xét, kết luận và ban hành quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa. Văn phòng Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa.



UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kỷ luật đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng phòng kinh doanh, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (chồng bà Trần Thị Ngọc Thêm) bằng hình thức cảnh cáo vì đã khai lý lịch xin vào Đảng và lý lịch đảng viên của mình không trung thực; để vợ sử dụng tên, tuổi và văn bằng của chị ruột vợ để đi học, tuyển dụng, kết nạp Đảng, bổ nhiệm các chức vụ công tác.



Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã quyết nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với chi ủy chi bộ Quản trị, nhiệm kỳ 2010- 2013 thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy do quá trình xem xét hồ sơ, lý lịch gia đình và ý kiến nhận xét của các cấp ủy có liên quan chưa đầy đủ cơ sở, chưa chính xác về lịch sử chính trị, nhưng vẫn xác nhận đủ điều kiện mà không đề nghị cấp ủy cấp trên xác minh thêm để làm rõ. Tuy nhiên, đối chiếu với Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm” thì khuyết điểm, sai phạm trên đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật; vì vậy, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy không ban hành quyết định kỷ luật đối với chi ủy chi bộ Quản trị.



Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk: đã quyết nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với chi bộ Kinh doanh, thời kỳ 2001-2004 do quá trình tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch xin vào đảng của quần chúng Lê Thanh Sơn trong năm 2002, về phía bên mẹ vợ và vợ chưa đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, đối chiếu với Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm” thì khuyết điểm, sai phạm trên đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật; vì vậy, Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk không ban hành quyết định kỷ luật đối với chi bộ Kinh doanh thuộc Đảng bộ Công ty.



UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quyết nghị thi hành kỷ luật đồng chí Trần Xuân Bảy, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Nhà khách tỉnh, nguyên Bí thư chi bộ Quản trị thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy bằng hình thức khiển trách do vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu tiếp nhận, đề nghị chuyển ngạch, bổ nhiệm phụ trách kế toán, kế toán trưởng Nhà khách tỉnh, điều động, bổ nhiệm phụ trách kế toán Văn phòng Tỉnh ủy; trong việc đề nghị kết nạp đảng đối với quần chúng Trần Thị Ngọc Ái Sa chưa đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” thì vi phạm của đồng chí Bảy đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật. Vì vậy, UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh không ban hành quyết định kỷ luật đối với đồng chí Trần Xuân Bảy.



UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và không thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với đồng chí Phạm Thị Long, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Hành chính, Tiếp dân, Lưu trữ thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Nhà khách tỉnh do có thiếu sót, khuyết điểm trong việc tham mưu tiếp nhận, chuyển ngạch, bổ nhiệm phụ trách kế toán, kế toán trưởng, phó trưởng phòng đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa chưa đúng quy định.



Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, khoá III, do chủ quan, đơn giản, thiếu chặt chẽ nên không phát hiện việc người có tên Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật Trần Thị Ngọc Thêm) làm giả hồ sơ lấy tên, tuổi, bằng cấp của chị ruột của mình (tên là Trần Thị Ngọc Ái Sa) để vào Đảng, được bổ nhiệm các chức danh công tác và việc đồng chí Bùi Thị Thân sử dụng bằng cấp III giả để được bổ nhiệm không đúng quy định.



Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quyết nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2000 - 2005 và nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đã vi phạm các quy định của Đảng trong công tác nhận xét và kết nạp đảng viên chưa đảm bảo quy định. Tuy nhiên, đối chiếu với Quy định số 07-QĐi/TW, ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm” thì khuyết điểm, sai phạm trên đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật; vì vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh không ban hành quyết định kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk.



UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu đồng chí Trần Quang Tân, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015 nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm do có thiếu sót, khuyết điểm trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng của quần chúng Trần Thị Ngọc Ái Sa



UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu đồng chí Lê Tiến Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất Nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk; nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Công ty (nhiệm kỳ 2010 - 2015), Phó tổng Giám đốc Công ty; nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty Xuất Nhập khẩu 2-9 nhiệm kỳ 2003 - 2005 nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm do có khuyết điểm, sai phạm trong việc cùng tập thể Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ (2003-2005) xem xét, kết nạp quần chúng Lê Thanh Sơn vào Đảng không đúng quy định. Ký xác nhận lý lịch xin vào Đảng của quần chúng Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật là Trần Thị Ngọc Thêm) chưa trùng khớp với lý lịch đảng viên của đồng chí Lê Thanh Sơn (chồng quần chúng Sa).



UBKT Tỉnh ủy đã yêu cầu đồng chí Phạm Thị Lan, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 3, Đảng bộ phường Tân Lợi thuộc Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột; nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Hành chính - Tiếp dân Văn phòng Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tham mưu giúp Chánh Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Ái Sa giữ chức Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Quản trị chưa đúng quy trình, quy định. Có phần trách nhiệm trong việc ban hành Nghị quyết của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy về việc đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xem xét, kết nạp quần chúng Trần Thị Ngọc Ái Sa vào Đảng không đúng quy định.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015 nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm do thiếu chặt chẽ trong việc xem xét, quyết định kết nạp Đảng đối với quần chúng Trần Thị Ngọc Ái Sa.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2000 - 2005 nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm do có khuyết điểm, sai phạm trong việc quyết định kết nạp quần chúng Lê Thanh Sơn vào Đảng khi nội dung của thủ tục kết nạp Đảng chưa đầy đủ, chưa đúng quy định của Đảng.



Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã yêu cầu đồng chí H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010-2015 nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm do có thiếu sót, khuyết điểm trong việc xem xét kết nạp Đảng đối với quần chúng Trần Thị Ngọc Ái Sa.



Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã yêu cầu đồng chí Bạch Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm do có thiếu sót, khuyết điểm trong việc ký quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản trị giữ chức vụ Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa chưa đúng quy định.



Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trần Phú, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giai đoạn 2005 - 2010 do có thiếu sót, khuyết điểm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm phụ trách kế toán, chuyển ngạch và cho hưởng phụ cấp kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa không đúng quy định, thẩm quyền. Tuy nhiên, theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” thì sai phạm, khuyết điểm của đồng chí Trần Phú đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật; vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất không ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Phú.



Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết nghị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Bùi Văn Bang, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy do có thiếu sót, khuyết điểm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm làm phụ trách kế toán và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Quản trị, xem xét đề nghị kết nạp chưa đúng quy định. Tuy nhiên, theo Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị “về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm” thì sai phạm, khuyết điểm của đồng chí Bùi Văn Bang đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật; vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất không ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Văn Bang.



Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, những trường hợp khác có khuyết điểm, liên quan trách nhiệm đến quá trình tiếp nhận, kết nạp đảng đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa, nhưng chưa đến mức phải kiểm tra dấu hiệu vi phạm thì tổ chức đảng có thẩm quyền tiến hành gợi ý kiểm điểm cuối năm 2019.



Giao Văn phòng Tỉnh uỷ phối hợp với UBKT Tỉnh ủy tham mưu văn bản gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng để xem xét, kết luận đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc bà Trần Thị Ngọc Ái Sa (tên thật Trần Thị Ngọc Thêm) theo quy định của Đảng. Tham mưu văn bản chỉ đạo, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hợp lý hoá hồ sơ tư pháp của bà Trần Thị Ngọc Thêm./.