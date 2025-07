Vụ ôtô lao xuống sông ở Nghệ An, đã có 3 người tử vong

Một lãnh đạo UBND xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm này vụ tai nạn giữa xe ô tô va 2 xe máy tại xã Vạn An đã có 3 người tử vong và 4 người bị thương.

Thông tin ban đầu, trong 3 nạn nhân tử vong có 2 nạn nhân tử vong do ngạt nước và 1 nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Hai nạn nhân mất tích sau vụ tai nạn đều tử vong và đã được tìm thấy trên sông Cụt, nơi chiếc xe ô tô lao xuống khi xảy ra tai nạn. Ngoài ra, trong 5 người được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện có 1 nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là Đ.Đ.C (SN 1993), trú tại xã Đại Huệ, chú ruột của nạn nhân mất tích N.Đ.Q (9 tuổi) được tìm thấy và phát hiện tử vong trên sông Cụt trước đó.

Thi thể nạn nhân mất tích tiếp theo là N.H.S (SN 1990), trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (cũ), tỉnh Hà Tĩnh được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy trên sông Cụt cách vị trí ô tô rơi khoảng 250m.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày (13/7), tại km 31 quốc lộ 46, thuộc thị trấn Vạn An (huyện Nam Đàn cũ), nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An đã xảy ra một tai nạn giữa xe ô tô biển kiểm soát 37A-348.95 do T.H.B điều khiển di chuyển hướng xã Kim Liên đi xã Vạn An với 2 xe mô tô, biển kiểm soát 37M1-99311 và 37B1-91480. Sau va chạm, xe ô tô đã đâm vào lan can cầu Thiên Đường và lao xuống sông Cụt.

Trục vớt xe ô tô gặp nạn.

Nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã kịp thời đến hiện trường để xử lý vụ việc, cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng gần 22h ngày 13/7, lực lượng chức năng tìm thấy và vớt được thi thể N.Đ.Q (9 tuổi), trú tại xóm 6, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn cũ (cũ), nay là xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An là một trong 2 nạn nhân mất tích sau vụ tai nạn.

Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người tử vong (gồm 1 người ngồi trên ô tô và 2 người khác).