Vùng 3 Hải quân thăm, chúc Tết quân dân huyện đảo Lý Sơn

Chiều nay (12/1), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân do Đại tá Võ Văn Tuyến, Phó Tư lệnh Vùng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

Chuyển quà từ đất liền lên đảo Lý Sơn.

Đoàn công tác đã đến dâng hoa, thắp hương tại Đài Liệt sĩ Lý Sơn; thăm, chúc Tết Huyện ủy, UBND huyện Lý Sơn, các lực lượng vũ trang, Bệnh xá quân dân y kết hợp; UBND các xã trên đảo và kiểm tra, giao lưu, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trạm ra đa 550 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân)...



Đoàn công tác thăm, tặng quà Huyện đội Lý Sơn.

Thiếu tá Lâm Văn Viễn, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Lý Sơn, Bộ đội biên Phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mỗi dịp Tết đến xuân về, Vùng 3 Hải quân tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đoàn công tác dâng hoa tại Đài Liệt sĩ Lý Sơn.

“Nhận được sự quan tâm của Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, đây là niềm tự hào rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Lý Sơn. Là một lời động viên để cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Lý Sơn an tâm tư tưởng, bảo vệ, trực trước và sau tết; đảm bảo tuyệt đối an toàn giúp cho quần chúng nhân dân an tâm làm ăn cũng như vui xuân đón Tết”, Thiếu tá Lâm Văn Viễn nói.



Thắp hương các phần mộ tại Đài Liệt sĩ Lý Sơn.

Những món quà này không chỉ đem theo hương vị Tết của đất liền ra đảo, mà còn chứa đựng tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đối với quân dân trên huyện đảo Lý Sơn./.