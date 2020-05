Vướng mắc trong triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng ở Long An

Để hỗ trợ cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Chính phủ quyết định triển khai Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Tại Long An, gói hỗ trợ đã được triển khai hơn 1 tháng nay nhưng trong thực tế có nhiều trường hợp không thể tiếp cận dù chính quyền, đoàn thể địa phương có xác nhận.

Cán bộ huyện Cần Giuộc hướng dẫn người dân làm đơn xin hỗ trợ xã hội.

Ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, anh Lê Ngọc Châu phải tạm ngừng buôn bán một thời gian dài. Là trường hợp thuộc diện được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ, anh Châu rất kỳ vọng, số tiền được nhận có thể giúp gia đình xoay sở sau những khó khăn.



Tương tự, trường hợp anh Nguyễn Phước Hạnh, một hộ kinh doanh quán ăn tại khu phố Hòa Thuận 1, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc khi thuộc diện được hỗ trợ. Gửi hồ sơ lên cơ quan chức năng để nhận hỗ trợ, nhưng hơn một tháng nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

“Trước đó, việc buôn bán mỗi ngày được 500.000 – 700.000/ngày, tuy nhiên sau khi ngưng vì dịch Covid-19 đến nay, thu nhập chỉ còn 1/2 so với trước khi dịch bệnh xảy ra. Khách giảm hơn một nữa. Giờ Nhà nước hỗ trợ được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bà con không đặt nặng vấn đề đó. Giúp được nhiều nhận nhiều giúp ít nhận được ít thôi”, anh Hạnh cho biết.

Tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đợt đầu tiên có 2.040 trường hợp được hỗ trợ với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Đây là những đối tượng đã được quản lý từ trước và không cần rà soát lại, gồm: Người có công, chính sách và bảo trợ xã hội... Tuy nhiên ở đợt hỗ trợ tiếp theo cho các đối tượng lao động tự do thì phát sinh vướng mắc, khiến nhiều trường hợp bị loại do không đủ tiêu chí.

Ông Võ Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, cho biết, trường hợp lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, cơ bản đáp ứng đủ các điều kiện, chỉ vướng điều kiện thu nhập theo chuẩn nghèo. Tính đến ngày 22/5, trên địa bàn Cần Giuộc có 312 trường hợp lao động tự do gửi hồ sơ lên chính quyền địa phương xin hỗ trợ xã hội. Qua rà soát kiểm tra thì những trường hợp gửi đơn thực tế có bị ảnh hưởng, tuy nhiên chỉ có 21 trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Ông Thơ kiến nghị: “Mình tính thu nhập đối với chuẩn nghèo thì nên tính thu nhập của cá nhân, chứ đừng tính theo hộ, bởi cứ áp theo cách tính thu nhập chuẩn nghèo tính trung bình của cả hộ thì rất ít trường hợp đạt được điều kiện này. Do trong hộ rất nhiều người, nhiều việc khác nhau và có thu nhập khác nhau. Nếu tính bình quân cả hộ thì thu nhập của người xin hỗ trợ lại trên chuẩn nghèo, và không được nhận hỗ trợ”.

Thực tế tại Long An cho thấy, việc xác định đối tượng được hưởng hỗ trợ từ Gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đang gặp nhiều khó khăn. Rất nhiều trường hợp không đáp ứng theo tiêu chí mà quy định đưa ra. Đơn cử đặc thù địa phương có rất nhiều lao động bốc vác tại các nhà máy chế biến lúa gạo, nhà máy xay xát... mùa dịch vừa qua cũng phải nghỉ việc và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, nghề bốc vác chỉ được xác định đang phục vụ tại cảng sông, cảng biển, cảng hàng không và các chợ. Do đó nhiều người lao động tại địa phương không thể nhận được số tiền hỗ trợ tuy ít ỏi nhưng chắc chắc sẽ giúp nhưng lao động nghèo vượt qua những ngày khó khăn.

Ông Nguyễn Đại Tánh- PGĐ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

Theo ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, trước những khó khăn trên, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục rà soát, kiểm tra chặt chẽ, bởi thực tế có nhiều trường hợp cần được xem xét, cân nhắc nhưng phải theo đúng quy định.

“Tại một số huyện của Long An là vùng công nghiệp, như Đức Hòa, Bến Lức lao động nhập cư cũng rất nhiều, nhiều trường hợp chưa nhận được hỗ trợ. Để yêu cầu họ xác nhận nơi thường trú nhằm được nhận hỗ trợ cũng cần có một thời gian. Sở cũng thực hiện đúng quy định này, để chống việc lạm dụng chính sách”.

Để tiếp tục rà soát kịp thời hỗ trợ người dân có nhu cầu hưởng hỗ trợ xã hội, tỉnh Long An đang khẩn trương tổng hợp danh sách từ các địa phương. Với sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể các cấp, ngay từ khi lập danh sách việc hỗ trợ sẽ kịp thời, đúng đối tượng không để xảy ra sai sót hạn chế tối đa hiện tượng trục lợi chính sách trong quá trình xử lý hồ sơ./.