Vượt lũ trong đêm đưa bệnh nhân đi cấp cứu ở Nghệ An

Khoảng hơn 18h ngày 15/9, Trạm Y tế xã Tam Thái tiếp nhận bệnh nhân Vi Thị S. (sinh năm 1988, trú tại bản Phồng, xã Tam Thái) trong tình trạng sốt 38 độ C, mệt nhiều, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa và đau bụng vùng quanh rốn lan xuống bụng dưới, đau khu trú vùng hố chậu phải.

Lực lượng chức năng vượt mưa lũ đưa bệnh nhân đi cấp cứu. (Ảnh cắt từ video).

Sau thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa cấp, cần chuyển tuyến để tiếp tục theo dõi và điều trị ngoại khoa. Trạm Y tế xã đã kịp thời sơ cứu, sử dụng thuốc theo chỉ định, hỗ trợ hạ sốt và bảo đảm các chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân trước khi chuyển viện.

Trước tình hình nước lũ dâng cao, đường sá bị chia cắt, lãnh đạo UBND xã Tam Thái đã chỉ đạo Ban CHQS xã, lực lượng Công an và các lực lượng tại chỗ khẩn trương phối hợp, triển khai phương án đưa bệnh nhân vượt qua khu vực ngập lũ đến cơ sở y tế an toàn.

Lúc 19h30 cùng ngày, bệnh nhân được chuyển tuyến kịp thời để tiếp tục cấp cứu, điều trị. Sự vào cuộc trách nhiệm của các lực lượng đã góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong điều kiện thiên tai diễn biến phức tạp.