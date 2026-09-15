Đảo Sơn Ca kịp thời cấp cứu ngư dân bị áp-xe vùng mặt

Chiều 15/9, Bệnh xá đảo Sơn Ca, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, cấp cứu và điều trị ngư dân Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 2000, quê Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, là ngư dân tàu cá BTh 97569 TS.

Trước đó, khoảng 2 ngày, anh Thuận xuất hiện tình trạng sưng, đau nhiều vùng mặt trái, hạn chế há miệng, kèm mệt mỏi và sốt nhẹ. Khi được đưa vào Bệnh xá đảo Sơn Ca, vùng mặt trái sưng nề, tấy đỏ, trên môi xuất hiện ổ áp-xe gây đau.

Các y, bác sĩ thăm khám cho ngư dân trên đảo Sơn Ca

Ngay sau khi tiếp nhận, quân y đảo Sơn Ca nhanh chóng thăm khám, siêu âm, truyền dịch tĩnh mạch, điều trị và theo dõi các chỉ số sức khỏe. Sau điều trị, tình trạng đau nhức vùng mặt của bệnh nhân giảm rõ rệt. Hiện anh Thuận tiếp tục được theo dõi và điều trị theo phác đồ tại Bệnh xá.

Ngư dân nhanh chóng được cán bộ, chiến sĩ đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu

Việc kịp thời cấp cứu, điều trị ngư dân trên biển tiếp tục khẳng định vai trò của các cơ sở quân y Trường Sa, là điểm tựa tin cậy giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật.