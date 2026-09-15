English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đảo Sơn Ca kịp thời cấp cứu ngư dân bị áp-xe vùng mặt

Thứ Ba, 23:31, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bệnh xá đảo Sơn Ca, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho một ngư dân bị áp-xe vùng mặt

Chiều 15/9, Bệnh xá đảo Sơn Ca, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận, cấp cứu và điều trị ngư dân Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 2000, quê Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, là ngư dân tàu cá BTh 97569 TS.

Trước đó, khoảng 2 ngày, anh Thuận xuất hiện tình trạng sưng, đau nhiều vùng mặt trái, hạn chế há miệng, kèm mệt mỏi và sốt nhẹ. Khi được đưa vào Bệnh xá đảo Sơn Ca, vùng mặt trái sưng nề, tấy đỏ, trên môi xuất hiện ổ áp-xe gây đau.

Dao son ca kip thoi cap cuu ngu dan bi ap-xe vung mat hinh anh 1
Các y, bác sĩ thăm khám cho ngư dân trên đảo Sơn Ca

Ngay sau khi tiếp nhận, quân y đảo Sơn Ca nhanh chóng thăm khám, siêu âm, truyền dịch tĩnh mạch, điều trị và theo dõi các chỉ số sức khỏe. Sau điều trị, tình trạng đau nhức vùng mặt của bệnh nhân giảm rõ rệt. Hiện anh Thuận tiếp tục được theo dõi và điều trị theo phác đồ tại Bệnh xá.

Dao son ca kip thoi cap cuu ngu dan bi ap-xe vung mat hinh anh 2
Ngư dân nhanh chóng được cán bộ, chiến sĩ đưa vào bệnh xá đảo cấp cứu

Việc kịp thời cấp cứu, điều trị ngư dân trên biển tiếp tục khẳng định vai trò của các cơ sở quân y Trường Sa, là điểm tựa tin cậy giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản an toàn, đúng pháp luật.

Thu Lan/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đảo Trường Sa – điểm tựa của ngư dân giữa trùng khơi
Đảo Trường Sa – điểm tựa của ngư dân giữa trùng khơi

VOV.VN - Đảo Trường Sa, Đặc khu Trường Sa vừa tiếp nhận, chăm sóc 32 ngư dân tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn. Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Đảo Trường Sa – điểm tựa của ngư dân giữa trùng khơi

Đảo Trường Sa – điểm tựa của ngư dân giữa trùng khơi

VOV.VN - Đảo Trường Sa, Đặc khu Trường Sa vừa tiếp nhận, chăm sóc 32 ngư dân tàu cá QNa-90859-TS gặp nạn. Sự hỗ trợ kịp thời của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo tiếp thêm niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Đảo Trường Sa tiếp nhận, chăm sóc 32 ngư dân tàu cá QNa 90859-TS gặp nạn
Đảo Trường Sa tiếp nhận, chăm sóc 32 ngư dân tàu cá QNa 90859-TS gặp nạn

VOV.VN - Tàu cá QNa 90859-TS, do ông Huỳnh Văn Trí, 47 tuổi, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng, có 49 thuyền viên, xuất bến ngày 29/7 từ cảng cá An Hòa, vươn khơi hành nghề câu mực.

Đảo Trường Sa tiếp nhận, chăm sóc 32 ngư dân tàu cá QNa 90859-TS gặp nạn

Đảo Trường Sa tiếp nhận, chăm sóc 32 ngư dân tàu cá QNa 90859-TS gặp nạn

VOV.VN - Tàu cá QNa 90859-TS, do ông Huỳnh Văn Trí, 47 tuổi, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng làm thuyền trưởng, có 49 thuyền viên, xuất bến ngày 29/7 từ cảng cá An Hòa, vươn khơi hành nghề câu mực.

Ba thuyền viên bị tai nạn lao động khi đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa
Ba thuyền viên bị tai nạn lao động khi đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Chính quyền các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình 3 thuyền viên bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa.

Ba thuyền viên bị tai nạn lao động khi đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa

Ba thuyền viên bị tai nạn lao động khi đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa

VOV.VN - Chính quyền các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc và Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình 3 thuyền viên bị tai nạn lao động khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục