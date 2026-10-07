Vượt núi, băng rừng, quân và dân giữ từng cột mốc nơi biên cương Thanh Hóa

Địa bàn Quang Chiểu là một trong những khu vực biên giới xa xôi, hiểm trở của tỉnh Thanh Hóa. Đồn Biên phòng Quang Chiểu được giao quản lý, bảo vệ 45,216km đường biên giới, với 23 cột mốc và 1 cọc dấu. Địa hình núi cao, nhiều đường mòn, lối mở khiến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ luôn đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng biên phòng và đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Già làng Tặng Văn Cấu, bản Suối Tút cùng bộ đội biên phòng kiểm tra cột mốc 287

Băng rừng giữ từng cột mốc

Giữa núi rừng biên giới, những người dân bản địa chính là những người hiểu đất, hiểu rừng và hiểu từng con đường mòn hơn ai hết. Họ sinh ra, lớn lên trên vùng đất này, gắn bó với từng khe suối, triền núi; vì thế, bảo vệ đường biên, cột mốc đối với họ không phải là một nhiệm vụ xa lạ, mà là bảo vệ chính quê hương, bản làng và cuộc sống của mình.

Ở thôn Mường Xim, xã Quang Chiểu, anh Vi Văn Thấm đã kiên trì, cần mẫn cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ cột mốc 285. Công việc ấy đòi hỏi sự bền bỉ và trách nhiệm, bởi mỗi chuyến lên mốc là một lần vượt qua những cung đường rừng núi xa xôi, hiểm trở.

Anh Vi Văn Thấm, thôn Mường Xim, xã Quang Chiểu, cùng bộ đội biên phòng kiểm tra cột mốc 285.

“Đường lên cột mốc xa lắm, đi rừng nhiều khi mệt, trời mưa thì trơn, có hôm đi cả buổi mới tới nơi. Giờ đôi chân không còn khỏe như trước, nhưng mình còn đi được thì mình vẫn đi. Cột mốc là đất của mình, của cha ông để lại. Bộ đội ở đồn thì ngày đêm lo nhiều việc biên phòng nữa, còn bà con mình ở bản thì cũng phải có trách nhiệm giữ lấy đường biên, cột mốc. Có gì lạ, có người lạ vào khu vực biên giới thì mình báo ngay cho bộ đội biết. Mình giữ được cột mốc cũng là giữ bản làng, giữ đất của mình cho con cháu sau này”, anh Thấm tâm sự.

Tại bản Suối Tút, bản làng cách biệt của xã Quang Chiểu, nơi quần tụ cộng đồng người Dao, già làng Tặng Văn Cấu được người dân tin tưởng, kính trọng. Sinh ra và lớn lên nơi biên cương, ông có 33 năm tuổi Đảng, từng 30 năm làm trưởng bản. Nhiều năm qua, dù tuổi đã cao, ông vẫn tự nguyện trông coi cột mốc 287 - cột mốc nằm ở độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển.

Với già làng Tặng Văn Cấu, bảo vệ đường biên, cột mốc cũng chính là bảo vệ ngôi nhà của mình. Ông không chỉ trực tiếp cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm tra cột mốc mà còn vận động bà con trong bản ký kết, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc với chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng.

Già làng Tặng Văn Cấu, bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, Thanh Hóa.

Con đường từ nhà đến cột mốc dài khoảng 5km đường rừng. Với người trẻ, đó đã là một hành trình không dễ dàng. Với một người tuổi cao như ông Cấu, hành trình ấy càng gian nan. Ông từng nhiều lần trượt ngã, bị dao cứa vào người. Vợ con khuyên ông ở nhà để giữ gìn sức khỏe, nhưng người già làng vẫn muốn tiếp tục góp sức.

Ông tâm niệm rằng mình đã có nhiều năm cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ cột mốc, có kinh nghiệm đi rừng và hiểu địa bàn. Vì thế, còn sức là ông còn muốn góp phần giữ gìn biên cương.

Ông Phan Văn San (45 tuổi) đã nhiều năm kiên trì trông cột mốc 286.

Cũng ở bản làng hẻo lánh này, ông Phan Văn San (45 tuổi) cùng con trai cũng đã nhiều năm kiên trì trông coi cột mốc 286. Đây là khu vực phân định giữa xã Quang Chiểu với bản Suối Tung, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.

Trước kia, khi cụ thân sinh ra ông còn sống, ông San theo cha đi rừng, kiểm tra cột mốc. “Ngày trước, đường lên cột mốc 286 gần như chưa có. Hai cha con vừa đi vừa phát cây mở lối. Có những chuyến đi mất tới 6-7 giờ cả đi lẫn về. Nay đường đã thuận lợi hơn, nhưng trong những ngày thời tiết tốt, hành trình vẫn mất 4-5 giờ”, anh San kể.

Những câu chuyện của bà con đồng bào cho thấy ở nơi biên giới xa xôi, mỗi người dân đều có thể trở thành “tai mắt” của biên phòng. Họ nắm địa bàn, hiểu phong tục, quan hệ thân tộc và những biến động trong cộng đồng dân cư hai bên biên giới. Khi phát hiện người lạ, dấu hiệu bất thường hay những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh biên giới, họ kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng.

Chính sự tự giác và trách nhiệm ấy đã tạo nên thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương. Những người dân giữ cột mốc không mang quân hàm, nhưng họ đang âm thầm góp sức bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng chính đôi chân, kinh nghiệm và tình yêu quê hương của mình.

Khi mỗi người dân là một "tai mắt" nơi biên giới

Nếu những người dân biên giới là những “cột mốc sống” thì những người lính biên phòng chính là lực lượng nòng cốt, ngày đêm bám địa bàn, bám dân, trực tiếp quản lý và bảo vệ đường biên, cột mốc.

Già làng Tặng Văn Cấu, bản Suối Tút cùng bộ đội biên phòng kiểm tra cột mốc 287

Đứng chân trên địa bàn đặc biệt khó khăn, Đồn Biên phòng Quang Chiểu được giao quản lý gần một nửa chiều dài đường biên của huyện Mường Lát (cũ), tỉnh Thanh Hóa. Theo Thượng tá Lê Văn Toản, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quang Chiểu, Mường Lát (cũ) có 105,5km đường biên, trong đó đơn vị quản lý gần một nửa, với 23 cột mốc và 1 cọc dấu. Địa bàn có nhiều đường mòn, lối mở nên công tác bảo đảm an ninh biên giới gặp không ít khó khăn.

Trong điều kiện ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quang Chiểu luôn duy trì các hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc; đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhân dân để nắm tình hình từ cơ sở.

Thượng tá Lê Văn Toản chia sẻ: “Bà con đã không quản ngại nắng mưa, thường xuyên đi kiểm tra từng cột mốc, thông báo thường xuyên cho đồn về cột mốc đường biên, để đảm bảo chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đồn Biên phòng Quang Chiểu cũng dựa vào dân, sự giúp đỡ của quần chúng để chúng tôi có thông tin kịp thời. Đồn Biên phòng chúng tôi thường coi những già làng giữ cột mốc như những người cộng sự đắc lực, bởi họ hiểu rõ địa bàn, có mối quan hệ dân tộc, thân tộc với cộng đồng dân cư ở hai bên biên giới và thường xuyên hỗ trợ Đồn Biên phòng trong công tác giám sát, phát hiện những nguy cơ xâm phạm từ bên ngoài, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới”.

Người dân bám bản, bám đất, kịp thời thông tin tình hình; bộ đội biên phòng sát cánh, tuần tra, bảo vệ từng khu vực biên giới. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng của quân và dân đã góp phần giữ bình yên bản làng, bảo vệ vững chắc vùng biên và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.