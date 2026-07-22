Website sổ tiêm chủng quốc gia tạm dừng hoạt động, phụ huynh nên tra cứu ở đâu?

Những ngày gần đây website sổ tiêm chủng, có tên miền sotiemchung.vncdc.gov.vn này đã tạm dừng hoạt động. Điều này khiến không ít phụ huynh lo lắng, bởi nhiều cha mẹ chủ quan không lưu lại sổ giấy cho con.

Trao đổi về vấn đề này, chuyên gia phụ trách quản lý hệ thống sổ tiêm chủng thuộc Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế cho biết hiện nay website hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia - sotiemchung.vncdc.gov.vn đang tạm dừng hoạt động.

Nguyên nhân là do đơn vị cung cấp dịch vụ đang tạm ngừng cung cấp chức năng sổ tiêm chủng trên hệ thống nhằm nâng cấp, hoàn thiện và bảo đảm an toàn bảo mật thông tin trước khi cung cấp trở lại. Tuy nhiên, hiện website chưa có thời gian cụ thể sẽ hoạt động trở lại.

Website sổ tiêm chủng tạm dừng hoạt động

Trước sự lo lắng của phụ huynh, vị chuyên gia này cho biết trước khi website hoạt động trở lại, khi cần tra cứu hoặc xác nhận lịch sử tiêm chủng của trẻ, phụ huynh có thể liên hệ với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở tiêm chủng trên địa bàn quản lý.

Tại đây, cán bộ y tế sẽ tra cứu lịch sử tiêm chủng của trẻ thông qua mã số định danh cá nhân hoặc thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh đã được lưu trên hệ thống và có thể cung cấp thông tin cần thiết cho phụ huynh.

Các phụ huynh có con đang chuẩn bị nhập học hoặc cần nộp hồ sơ tiêm chủng cho nhà trường nên chủ động liên hệ sớm với trạm y tế địa phương để được hỗ trợ, tránh bị động khi cần giấy xác nhận. Phụ huynh không nên quá lo lắng về việc mất dữ liệu tiêm chủng của con, bởi thông tin vẫn được lưu trữ trong hệ thống và có thể được tra cứu thông qua các cơ sở y tế.

Theo Nghị định 165/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Phòng bệnh, từ 1/7 cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh mầm non, tiểu học đầu năm học nhằm xác định các trường hợp chưa tiêm đầy đủ vaccine bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. Vì vậy, để thực hiện quy định này, sau khi tuyển sinh, các trường học yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin tiêm chủng của trẻ.