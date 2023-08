Xả thải gây ô nhiễm, một công ty ở Hải Dương bị phạt hơn 700 triệu đồng

Trước đó, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) phát hiện Công ty TNHH G.F, địa chỉ tại Cụm Công nghiệp Cao An, xã Cao An, huyện Cẩm Giàng có hành vi xả nước thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường.

Công ty G.F bị xử phạt về hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường

Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty G.F và phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành thu mẫu nước thải của công ty để giám định. Kết quả, có 6 thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn; trong đó chỉ số BOD5(200C) vượt hơn 18 lần và thông số PH nằm ngoài ngưỡng theo quy chuẩn QCVN40: 2011/BTNMT (mức B). Trên cơ sở đó, Công an huyện Cẩm Giàng đã lập hồ sơ và trình UBND tỉnh Hải Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Ngày 24/8 vừa qua, UBND tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt Công ty G.F số tiền 725 triệu đồng về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Ngoài hình thức xử phạt vi phạm hành chính, công ty này còn bị đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong thời gian 4,5 tháng và yêu cầu phải thực hiện đúng, đầy đủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Công ty G.F phải áp dụng các biện pháp thu gom, xử lý triệt để nước thải bảo đảm đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra ngoài môi trường, báo cáo kết quả khắc phục hành vi vi phạm; chi trả kinh phí giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm theo quy định.