Xác định vật thể bay khiến 4 chuyến bay tại Cát Bi phải chuyển hướng hạ cánh

Ngày 16/3, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) cho biết đã xác định được vật thể bay không xác định xuất hiện gần khu vực đường băng tối 15/3, khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành.

Vật thể bay lạ xâm nhập sân bay Cát Bi làm ảnh hưởng đến 6 chuyến bay là một chiếc diều sáo có gắn đèn phát sáng.

Theo thông tin từ Cảng, khoảng 20h15 ngày 15/3/2026, trực ban đơn vị nhận được báo cáo từ tổ bay chuyến VJ280 (chặng TP.HCM – Hải Phòng) về việc phát hiện một vật thể bay không người lái (drone) xuất hiện rất gần đường bay trong quá trình tiếp cận hạ cánh.

Vị trí của vật thể được xác định cách điểm chạm bánh đầu 7 khoảng 8km, ở độ cao khoảng 300m, nằm bên trái trục đường cất hạ cánh theo hướng quan sát của phi công.

Cùng thời điểm, tổ bay chuyến VN1180 (TP.HCM – Hải Phòng) khi đang ở vị trí đỗ cũng cho biết đã quan sát thấy một vật thể phát sáng ở khu vực tương tự trong quá trình hạ cánh trước đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã kích hoạt cơ chế phối hợp xử lý theo quy trình bảo đảm an toàn khai thác, đồng thời thông báo tới các cơ quan chức năng để tổ chức xác minh, truy vết nguồn gốc vật thể bay.

Cảng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, lực lượng công an địa phương và các đơn vị phòng thủ khu vực tiến hành quan sát, truy tìm vật thể trong khu vực đường bay.

Đến 20h57 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và phát hiện vật thể bay là một chiếc diều do người dân thả tại khu vực thôn Tiến Lập, xã An Khánh (An Lão cũ), TP Hải Phòng.

Theo xác minh, chiếc diều có kích thước khoảng 260cm x 100cm, gắn 14 bộ sáo tre và đèn nháy nhiều màu, bay ở độ cao khoảng 400m với dây dài khoảng 900m. Các cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định.

Do ảnh hưởng của sự việc, 4 chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Cát Bi phải bay vòng chờ, sau đó chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài; 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành tại sân bay.

Sau khi xác minh và xử lý xong vật thể bay, Cảng đã thông báo tình trạng đường cất hạ cánh trở lại bình thường, các chuyến bay tiếp tục được điều hành theo kế hoạch. Đến 0h30 ngày 16/3/2026, hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã được khôi phục hoàn toàn, bảo đảm an toàn.

Trong thời gian xử lý sự việc, Cảng, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ để phục vụ hành khách, thực hiện phát thanh thông báo, hỗ trợ suất ăn, nước uống và điều phối hành khách theo đúng quy định.

Đại diện Cảng khuyến cáo người dân không thả diều, flycam, UAV hoặc các vật thể bay khác tại khu vực gần sân bay, đặc biệt trong hành lang đường bay, do có thể uy hiếp an toàn hàng không và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác.

Thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không.