中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xác định vật thể bay khiến 4 chuyến bay tại Cát Bi phải chuyển hướng hạ cánh

Thứ Ba, 12:45, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi xác định vật thể bay khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là một chiếc diều phát sáng do người dân thả, bay ở độ cao khoảng 400m, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không.

Ngày 16/3, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) cho biết đã xác định được vật thể bay không xác định xuất hiện gần khu vực đường băng tối 15/3, khiến 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành.

xac dinh vat the bay khien 4 chuyen bay tai cat bi phai chuyen huong ha canh hinh anh 1
Vật thể bay lạ xâm nhập sân bay Cát Bi làm ảnh hưởng đến 6 chuyến bay là một chiếc diều sáo có gắn đèn phát sáng.

Theo thông tin từ Cảng, khoảng 20h15 ngày 15/3/2026, trực ban đơn vị nhận được báo cáo từ tổ bay chuyến VJ280 (chặng TP.HCM – Hải Phòng) về việc phát hiện một vật thể bay không người lái (drone) xuất hiện rất gần đường bay trong quá trình tiếp cận hạ cánh.

Vị trí của vật thể được xác định cách điểm chạm bánh đầu 7 khoảng 8km, ở độ cao khoảng 300m, nằm bên trái trục đường cất hạ cánh theo hướng quan sát của phi công.

Cùng thời điểm, tổ bay chuyến VN1180 (TP.HCM – Hải Phòng) khi đang ở vị trí đỗ cũng cho biết đã quan sát thấy một vật thể phát sáng ở khu vực tương tự trong quá trình hạ cánh trước đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã kích hoạt cơ chế phối hợp xử lý theo quy trình bảo đảm an toàn khai thác, đồng thời thông báo tới các cơ quan chức năng để tổ chức xác minh, truy vết nguồn gốc vật thể bay.

Cảng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng, lực lượng công an địa phương và các đơn vị phòng thủ khu vực tiến hành quan sát, truy tìm vật thể trong khu vực đường bay.

Đến 20h57 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và phát hiện vật thể bay là một chiếc diều do người dân thả tại khu vực thôn Tiến Lập, xã An Khánh (An Lão cũ), TP Hải Phòng.

Theo xác minh, chiếc diều có kích thước khoảng 260cm x 100cm, gắn 14 bộ sáo tre và đèn nháy nhiều màu, bay ở độ cao khoảng 400m với dây dài khoảng 900m. Các cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định.

Do ảnh hưởng của sự việc, 4 chuyến bay dự kiến hạ cánh tại Cát Bi phải bay vòng chờ, sau đó chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài; 2 chuyến bay khác phải chờ khởi hành tại sân bay.

Sau khi xác minh và xử lý xong vật thể bay, Cảng đã thông báo tình trạng đường cất hạ cánh trở lại bình thường, các chuyến bay tiếp tục được điều hành theo kế hoạch. Đến 0h30 ngày 16/3/2026, hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã được khôi phục hoàn toàn, bảo đảm an toàn.

Trong thời gian xử lý sự việc, Cảng, các hãng hàng không và các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ để phục vụ hành khách, thực hiện phát thanh thông báo, hỗ trợ suất ăn, nước uống và điều phối hành khách theo đúng quy định.

Đại diện Cảng khuyến cáo người dân không thả diều, flycam, UAV hoặc các vật thể bay khác tại khu vực gần sân bay, đặc biệt trong hành lang đường bay, do có thể uy hiếp an toàn hàng không và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác.

Thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không.

Phi Long/VOV.VN
Tag: sân bay Cát Bi sân bay Nội Bài Hải Phòng drone UAV diều sáo an toàn bay hàng không Việt Nam sự cố hàng không chuyến bay chuyển hướng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp khẩn để đánh giá nguy cơ từ hoạt động drone/UAV gần sân bay sau sự cố vật thể bay nghi là drone xuất hiện tại khu vực tiếp cận hạ cánh của sân bay Cát Bi, khiến nhiều chuyến bay phải chuyển hướng và điều chỉnh kế hoạch khai thác.

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm thời đóng cửa Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và Cát Bi trong 2 ngày (21-22/7) để ứng phó với cơn bão số 3.

VOV.VN - Đối tượng say rượu gây rối ở sân bay Cát Bi (TP Hải Phòng) khiến 2 cán bộ Đội an ninh hàng không bị xây xát nhẹ và một số tài sản của sân bay bị hư hỏng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục