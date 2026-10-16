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Xác minh 2 phần mộ nghi là mộ liệt sĩ tại Nghệ An

Thứ Sáu, 11:14, 16/10/2026
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VOV.VN - Qua khảo sát, xác minh thông tin do người dân cung cấp, UBND xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An, ghi nhận 2 phần mộ nghi là mộ liệt sĩ tại thôn Long Hà. Trong đó, một phần mộ có bia ghi tên Bùi Quốc Cường; phần mộ còn lại chưa xác định được danh tính.

 

Ngày 9/10/2026, UBND xã Yên Xuân tổ chức khảo sát, xác minh hai phần mộ theo Kế hoạch số 4518/KH-BCĐ ngày 29/9/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về khảo sát các mộ liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

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Phần mộ có có bia xi măng ghi tên Bùi Quốc Cường, sinh năm 1952, quê tại số nhà 3, phố Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định. (Ảnh: Yên Xuân).

Tại khu vực chân đập Chọ Quốc, thôn Long Hà, tổ khảo sát ghi nhận một phần mộ đắp đất, có bia xi măng ghi tên Bùi Quốc Cường, sinh năm 1952, quê tại số nhà 3, phố Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định. Theo thông tin trên bia, ông Cường là công dân nghĩa vụ, thuộc đơn vị C3 - Công trường 71, thoát ly ngày 22/6/1971 và chết ngày 24/9/1972.

Ông Nguyễn Văn Luật, người cung cấp thông tin, cho biết trước đây có bệnh viện dã chiến quân đội đóng tại ngọn đồi gần đập Chọ Quốc. Ông Cường bị bệnh qua đời và được bệnh viện chôn cất tại khu vực này. Ông Luật là người trực tiếp chứng kiến việc chôn cất.

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Xuân, cho biết người dân địa phương trước đây đã nhiều lần gửi thư về địa chỉ ghi trên bia mộ và gửi đăng thông tin tìm kiếm thân nhân ông Bùi Quốc Cường, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Đối với phần mộ tại đồi Đất Đỏ, thôn Long Hà, hiện mộ được đắp đất nhô cao, không có bia và chưa xác định được danh tính người nằm dưới mộ.

Theo ông Cao Văn Giang, trú tại thôn Tân Xuân, khoảng mùa hè năm 1972, một đơn vị bộ đội đóng quân tại khu vực đồi Rú Quát, hố Chọ Mọi. Trong thời gian này, một quân nhân đi chặt củi, chặt nứa rồi mất tích. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đơn vị phát hiện người này đã tử vong và chôn cất tại đồi Đất Đỏ.

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UBND xã Yên Xuân, Nghệ An khảo sát, xác minh phần mộ có thông tin liên quan đến liệt sỹ. (Ảnh: Yên Xuân).

Trong khi đó, ông Lưu Đình Thất, trú tại thôn Long Hà, cung cấp thông tin một quân nhân đi chặt nứa để làm lán trại, bị nứa đâm vào người và hy sinh. Sau nhiều ngày tìm kiếm, đơn vị phát hiện và chôn cất quân nhân này tại đồi Đất Đỏ. Cả hai nhân chứng đều không nhớ chính xác vị trí ngôi mộ.

Qua khảo sát thực địa, tổ công tác ghi nhận tại đồi Đất Đỏ hiện có một ngôi mộ duy nhất được phát hiện trên khu vực này, không có bia và thông tin xác định danh tính. Đối chiếu thông tin do các nhân chứng cung cấp với kết quả khảo sát, tổ công tác nhận định phần mộ có khả năng là mộ liệt sĩ.

UBND xã Yên Xuân đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra, xác minh thông tin về hai phần mộ, tổ chức khảo sát, quy tập và an táng hài cốt liệt sĩ theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện, địa phương đề nghị lấy mẫu sinh phẩm hài cốt để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

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Quân khu 2 đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

VOV.VN - Hôm nay (6/1), Quân khu 2 tổ chức hội nghị nghe báo cáo, đề xuất giải pháp đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ gắn với rà phá bom mìn tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới. 

 

Bá Thăng/VOV.VN
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