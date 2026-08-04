Tìm kiếm, xác định hầm mộ 30-40 liệt sĩ tại Đồng Nai từ manh mối của nhân chứng

Theo thông tin ban đầu, khu vực khảo sát có thể là nơi chôn cất khoảng 30 - 40 liệt sĩ hy sinh vào năm 1968.

Nơi này trước đây thuộc địa bàn phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước (nay là phường Phước Long, TP. Đồng Nai).

Khu vực được nhân chứng cung cấp có hầm mộ 30-40 liệt sĩ

Manh mối trên do ông Dương Thanh Tâm (sinh năm 1950, nguyên Trưởng Công an huyện Phước Long cũ) và ông Trương Đề (ngụ tại phường Bình Phước) cung cấp.

Hiện nay, Đội K72 đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm các nhân chứng nắm bắt thông tin về trận đánh, quá trình chôn cất liệt sĩ hoặc các dấu mốc địa hình cũ nhằm phục vụ công tác khoanh vùng, khảo sát và khai quật.

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 đang trao đổi với nhân chứng

Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 mong muốn: "Các cô, dì, chú, bác, các cựu chiến binh... biết thông tin về khu vực trên xin hãy cung cấp cho Đội K72 được biết để sớm tìm thấy, quy tập hài cốt các liệt sĩ trở về với gia đình”.

Đội K72 khảo sát nơi nhân chứng cung cấp nơi chôn cất 30-40 liệt sĩ hy sinh năm 1968

Theo Đội K72, sau khi khảo sát và xác định được vị trí có thể có hài cốt liệt sĩ dựa trên thông tin do nhân chứng cung cấp, đội sẽ tiếp tục đối chiếu kết quả; nếu có sự thống nhất về địa điểm và khu vực, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đào tìm.

Tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai, Đội K72 vừa quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ

Song song với việc khảo sát tại phường Phước Long và tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở xã Minh Đức, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), Đội K72 cũng đã tổ chức 2 tổ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc Tấn, TP. Đồng Nai (khu vực huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cũ) và khu vực Vườn quốc gia Bù Gia Mập.