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Xác minh clip dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia

Thứ Ba, 09:53, 28/07/2026
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Cơ quan chức năng xã Ea Ktur đang xác minh vụ dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại một bữa tiệc tân gia quy mô 70 bàn, sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao. Chủ cơ sở nấu ăn thừa nhận sự việc xảy ra và cho biết đang phối hợp với gia chủ để giải quyết.

Ngày 27/7, ông Y Ngơn Niê - Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết, địa phương đã nắm được thông tin phản ánh từ người dân về việc dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn xác minh, làm rõ sự việc.

Xác minh clip dòi bò lúc nhúc trong đĩa thịt gà tại tiệc tân gia. Nguồn: UY

Trước đó, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh món thịt gà được hâm nóng tại một bàn tiệc. Dù nước đang sôi nhưng bên trong miếng thịt gà lại xuất hiện hàng chục con vật nhỏ màu trắng bò lúc nhúc.

Clip trên đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc trên xảy ra tại một bữa tiệc mừng tân gia quy mô lên tới 70 bàn ở xã Ea Ktur vào sáng cùng ngày. Toàn bộ các món ăn tại bữa tiệc được chủ nhà đặt trọn gói từ một cơ sở dịch vụ gia chánh có địa chỉ tại buôn Jũng A, xã Ea Ktur.

Bà H’Mai Byã (SN 1984), chủ cơ sở gia chánh Ni Ya thừa nhận hình ảnh trong clip là đúng sự thật, xảy ra tại bữa tiệc do đơn vị đảm nhận. Tuy nhiên, bà cho biết chỉ có một bàn gặp phải hiện tượng này.

Cũng theo bà H’Mai Byã, thịt gà có nguồn gốc thu mua tại chợ Trung Hòa (xã Ea Ktur). Đây là sự cố ngoài ý muốn. Cơ sở đang làm việc với gia chủ để tìm hướng giải quyết, đền bù thỏa đáng.

Theo ông Y Ngơn Niê, ngày mai (28/7), UBND xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra, làm việc trực tiếp với chủ cơ sở nấu ăn Ni Ya để xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Theo Hải Dương/Vietnamnet
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