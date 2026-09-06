Xác minh một người tử vong khi đi đánh cá ở Thái Nguyên

Khoảng 12h15 phút ngày hôm qua (5/9), Công an xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhận được tin báo của lực lượng an ninh trật tự cơ sở xóm Bãi Á về việc phát hiện một thi thể nam giới tại đoạn sông Chu chảy qua khu vực này, cách bờ khoảng 0,5m.

Nạn nhân được xác định là anh N.K.T (sinh năm 1980), trú tại xóm Chợ Chu, xã Định Hóa. Theo thông tin ban đầu, anh T. không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đánh cá trên sông Chu.

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc thuyền kim loại dài khoảng 2,3m cùng bộ dụng cụ kích cá, gồm sào tre dài 4-5m gắn ống kim loại, dây điện nối với thiết bị điện tử và bình ắc quy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Định Hóa đã tổ chức bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng liên quan rà soát, xác minh danh tính nạn nhân; đồng thời đưa thi thể lên bờ, lập biên bản ban đầu và báo cáo Công an tỉnh Thái Nguyên. Các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.