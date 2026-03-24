Xác minh thông tin cô giáo ở Huế đánh học sinh

Thứ Ba, 22:35, 24/03/2026
VOV.VN - UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan một giáo viên tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh bị phản ánh dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 4.

Trước đó, ngày 20/3, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, một giáo viên đã dùng thước gỗ đánh gãy tay học sinh do em này quên vở tập viết. Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh.

Theo tường trình của giáo viên H.H., Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, ngày 19/3, trong quá trình nhắc nhở học sinh hoàn thiện vở để tham gia hoạt động chào mừng ngày 26/3, một số học sinh, trong đó có em A.T. nhiều lần quên vở, giáo viên này đã dùng thước gỗ đánh nhẹ vào lòng bàn tay và cánh tay học sinh để nhắc nhở.

Tối cùng ngày, gia đình đưa em A.T. đến kiểm tra tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Kết quả chụp X-quang ghi nhận em bị “gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít lệch chuyển”. Tuy nhiên, hồ sơ khám bệnh cũng thể hiện chẩn đoán “chấn thương khuỷu tay phải và cổ tay phải”. Theo bác sĩ, học sinh này từng bị gãy xương khuỷu tay phải khi 3 tuổi.

xac minh thong tin co giao o hue danh hoc sinh hinh anh 1
Trường Tiểu học Vĩnh Ninh, phường Thuận Hóa, thành phố Huế

Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã yêu cầu giáo viên viết tường trình, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình học sinh. Nhà trường cũng bố trí để học sinh tạm nghỉ học, đảm bảo sức khỏe và có phương án hỗ trợ kiểm tra học tập phù hợp. UBND phường Thuận Hóa đã đề nghị bệnh viện cung cấp giấy chứng nhận thương tích để làm căn cứ xử lý.

Ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa, cho biết, UBND phường đã yêu cầu nhà trường và giáo viên nghiêm túc nhận lỗi với gia đình học sinh, tăng cường kiểm tra, không để tái diễn các phương pháp giáo dục thiếu tích cực, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần học sinh.

“Một số thông tin có phản ánh chuyện học sinh bị đánh gãy tay, Ủy ban phường có chỉ đạo phải kiểm tra lại, đánh giá lại kết luận chụp phim. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế  đã chính thức trả lời có bị sưng tay thôi, không phải gãy tay. Cô giáo cũng lo cho công việc chung của trường thôi chứ  không có chuyện cá nhân ở đây”.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Đình chỉ cô giáo đánh học sinh mầm non ở Bắc Ninh

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường mầm non may Đáp Cầu cho biết, hiện nhà trường đã đình chỉ giáo viên đánh học sinh mầm non và sẽ chấm dứt hợp đồng với giáo viên này.

VOV.VN - Hiệu trưởng Trường mầm non may Đáp Cầu cho biết, hiện nhà trường đã đình chỉ giáo viên đánh học sinh mầm non và sẽ chấm dứt hợp đồng với giáo viên này.

Đánh học sinh bầm tím 2 chân, cô giáo chủ nhiệm bị đình chỉ công tác

VOV.VN - Nam sinh lớp 6 ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh bầm tím hai chân sau khi va chạm với bạn trong tiết học Thể dục. Nhà trường đã ra quyết định đình chỉ công tác 5 ngày đối với cô giáo để làm rõ vụ việc.

VOV.VN - Nam sinh lớp 6 ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh bầm tím hai chân sau khi va chạm với bạn trong tiết học Thể dục. Nhà trường đã ra quyết định đình chỉ công tác 5 ngày đối với cô giáo để làm rõ vụ việc.

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

VOV.VN - Ông Vũ Trí Khôi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Khám Lạng cho biết: “Nhà trường đã yêu cầu cô Nguyệt làm bản tường trình lại vụ việc và hiện Công an huyện Lục Nam đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc về nội dung clip phản ánh”.

VOV.VN - Ông Vũ Trí Khôi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Khám Lạng cho biết: “Nhà trường đã yêu cầu cô Nguyệt làm bản tường trình lại vụ việc và hiện Công an huyện Lục Nam đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc về nội dung clip phản ánh”.

