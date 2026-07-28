English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xác minh vụ người đàn ông nghi tự tử sau giao dịch đất bị lệch ranh

Thứ Ba, 14:58, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan chức năng TP.HCM đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông nghi tự tử sau khi phát hiện thửa đất mua với giá 1,2 tỷ đồng bị sai lệch tọa độ, ranh giới.

Ngày 28/7, lãnh đạo UBND phường Phú An, TP.HCM (trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, địa phương đang phối hợp và hỗ trợ cung cấp thông tin cho Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM để xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc người đàn ông nghi tự tử vì mua đất lệch ranh đang gây xôn xao dư luận.

xac minh vu nguoi dan ong nghi tu tu sau giao dich dat bi lech ranh hinh anh 1
Bài viết của ông L. chia sẻ mạng xã hội thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ 

Nạn nhân trong vụ việc là ông H.B.L (37 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM- trước đây thuộc TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo những thông tin ông L. chia sẻ trên Facebook trước đó, sau khi bán căn nhà sổ chung, ông muốn mua lô đất sổ riêng để gia đình có nơi an cư.

Sau đó ông L. đã được bà M.T.N. (53 tuổi, ngụ phường Phú An, TP.HCM) giới thiệu lô đất có diện tích 202,2m², thuộc tờ bản đồ số 28, phường Phú An, TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương (sau này là phường Phú An, TP.HCM) do ông N.T.P (26 tuổi, ngụ Củ Chi, TP.HCM) đứng tên.

Giá chuyển nhượng thỏa thuận là 1,2 tỷ đồng, bao gồm chi phí làm sổ và đo đạc. Ông L. để em gái là bà H.T.T. đứng tên lô đất.

Đến tháng 7/2025, các bên ký hợp đồng công chứng sang tên nhưng giá trị ghi trên hợp đồng chỉ là 250 triệu đồng. Sau đó, bà N. được ủy quyền nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai. Đến tháng 8/2025, thủ tục sang tên thửa đất hoàn tất.

xac minh vu nguoi dan ong nghi tu tu sau giao dich dat bi lech ranh hinh anh 2
Nơi ông L. tạm trú (ảnh: ĐC)

Tuy nhiên, trong thời gian chờ sang tên, ông L. thuê đơn vị đo đạc kiểm tra lại hiện trạng thì phát hiện thửa đất có sai lệch về tọa độ và ranh giới.

Sau khi phát hiện bất thường, ông tìm gặp chủ đất cũ là ông P. nhưng không được. Tiếp đó, ông L. liên hệ với bà N. (người môi giới) yêu cầu hoàn trả lại thửa đất và nhận lại tiền.

Sau nhiều lần liên hệ không thành, bà N. đề nghị hoán đổi cho ông L. bằng một thửa đất khác tại Tây Ninh. Mặc dù vậy, lô đất ở Tây Ninh này tiếp tục vướng pháp lý do bị chồng lấn ranh nên chưa thể sang tên.

Trong khi việc hoán đổi chưa thể thực hiện, ông L. đã viết lại câu chuyện trên trang cá nhân và tự tử.

Sự việc sau khi được đăng tải thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Phú An cho biết, trước đó địa phương chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai nào từ gia đình ông L. đối với thửa đất nêu trên.

Do ông L. sinh sống tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM nên việc xác minh, điều tra chính do Công an phường Tân Đông Hiệp thụ lý; phía UBND phường Phú An sẽ tích cực hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

650729569_960756729625780_4027505005762071937_n.jpg

Bắt tạm giam cựu cán bộ địa chính ở Đồng Nai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi), nguyên cán bộ địa chính - xây dựng UBND phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ (nay là phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Môi giới bất động sản thua lỗ, "người đẹp" lừa đảo lấy tiền trả nợ
Hà Tĩnh: Môi giới bất động sản thua lỗ, "người đẹp" lừa đảo lấy tiền trả nợ

VOV.VN - Ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (cũ), nay là phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà Tĩnh: Môi giới bất động sản thua lỗ, "người đẹp" lừa đảo lấy tiền trả nợ

Hà Tĩnh: Môi giới bất động sản thua lỗ, "người đẹp" lừa đảo lấy tiền trả nợ

VOV.VN - Ngày 18/7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (cũ), nay là phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỷ đồng ở Bạc Liêu
Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỷ đồng ở Bạc Liêu

VOV.VN - Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Nguyên để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỷ đồng ở Bạc Liêu

Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 3 tỷ đồng ở Bạc Liêu

VOV.VN - Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Nguyên để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 400 trăm triệu đồng
Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 400 trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Lê Trung Thành, 40 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 400 trăm triệu đồng

Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 400 trăm triệu đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ Lê Trung Thành, 40 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục