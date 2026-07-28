Xác minh vụ người đàn ông nghi tự tử sau giao dịch đất bị lệch ranh

Ngày 28/7, lãnh đạo UBND phường Phú An, TP.HCM (trước là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho biết, địa phương đang phối hợp và hỗ trợ cung cấp thông tin cho Công an phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM để xác minh, làm rõ thông tin liên quan đến vụ việc người đàn ông nghi tự tử vì mua đất lệch ranh đang gây xôn xao dư luận.

Bài viết của ông L. chia sẻ mạng xã hội thu hút rất nhiều lượt xem, chia sẻ

Nạn nhân trong vụ việc là ông H.B.L (37 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú tại đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM- trước đây thuộc TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo những thông tin ông L. chia sẻ trên Facebook trước đó, sau khi bán căn nhà sổ chung, ông muốn mua lô đất sổ riêng để gia đình có nơi an cư.

Sau đó ông L. đã được bà M.T.N. (53 tuổi, ngụ phường Phú An, TP.HCM) giới thiệu lô đất có diện tích 202,2m², thuộc tờ bản đồ số 28, phường Phú An, TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương (sau này là phường Phú An, TP.HCM) do ông N.T.P (26 tuổi, ngụ Củ Chi, TP.HCM) đứng tên.

Giá chuyển nhượng thỏa thuận là 1,2 tỷ đồng, bao gồm chi phí làm sổ và đo đạc. Ông L. để em gái là bà H.T.T. đứng tên lô đất.

Đến tháng 7/2025, các bên ký hợp đồng công chứng sang tên nhưng giá trị ghi trên hợp đồng chỉ là 250 triệu đồng. Sau đó, bà N. được ủy quyền nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai. Đến tháng 8/2025, thủ tục sang tên thửa đất hoàn tất.

Nơi ông L. tạm trú (ảnh: ĐC)

Tuy nhiên, trong thời gian chờ sang tên, ông L. thuê đơn vị đo đạc kiểm tra lại hiện trạng thì phát hiện thửa đất có sai lệch về tọa độ và ranh giới.

Sau khi phát hiện bất thường, ông tìm gặp chủ đất cũ là ông P. nhưng không được. Tiếp đó, ông L. liên hệ với bà N. (người môi giới) yêu cầu hoàn trả lại thửa đất và nhận lại tiền.

Sau nhiều lần liên hệ không thành, bà N. đề nghị hoán đổi cho ông L. bằng một thửa đất khác tại Tây Ninh. Mặc dù vậy, lô đất ở Tây Ninh này tiếp tục vướng pháp lý do bị chồng lấn ranh nên chưa thể sang tên.

Trong khi việc hoán đổi chưa thể thực hiện, ông L. đã viết lại câu chuyện trên trang cá nhân và tự tử.

Sự việc sau khi được đăng tải thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Nhiều người mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện hành vi vi phạm.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Phú An cho biết, trước đó địa phương chưa nhận được bất kỳ yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai nào từ gia đình ông L. đối với thửa đất nêu trên.

Do ông L. sinh sống tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM nên việc xác minh, điều tra chính do Công an phường Tân Đông Hiệp thụ lý; phía UBND phường Phú An sẽ tích cực hỗ trợ cung cấp thông tin liên quan.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.