Cải chính

Xác minh vụ nhiều xe khách 45 chỗ bị đâm thủng lốp khi đỗ ven đại lộ ở Quảng Ninh

Thứ Ba, 18:04, 26/05/2026
VOV.VN - Cơ quan chức năng Quảng Ninh đang xác minh vụ nhiều xe khách 45 chỗ bị đâm thủng lốp khi đỗ qua đêm trên đại lộ Hòa Bình, phường Móng Cái 1, gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng hoạt động du lịch khu vực cửa khẩu.

UBND phường Móng Cái 1, tỉnh tỉnh Quảng Ninh vừa đề nghị Công an xác minh thông tin nhiều xe ô tô khách 45 chỗ bị đâm thủng lốp khi đỗ ven đường trên địa bàn.

Phường Móng Cái 1 khẩn trương xác minh thông tin liên quan tới việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều xe du lịch theo tour không thể di chuyển do bị thủng lốp. Theo nội dung phản ánh, các xe này đỗ qua đêm trên đại lộ Hòa Bình, phường Móng Cái 1 và đều bị thủng lốp, nghi có người phá hoại.

Cụ thể, trong tổng số 10 xe phục vụ một đoàn khách du lịch của doanh nghiệp lữ hành hoạt động gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái 1 thì có 7 xe bị thủng cả lốp trước và lốp sau. Các tài xế cho biết, tối 25/5 khi đỗ xe, phương tiện vẫn hoạt động bình thường nhưng đến sáng 26/5 thì phát hiện nhiều lốp xe bị hư hỏng.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 cho biết ngay sau khi nắm bắt được thông tin, địa phương đã yêu cầu Công an phường vào cuộc xác minh thông tin và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xác minh nhiều ô tô 45 chỗ bị đâm thủng lốp khi đỗ ở đại lộ
Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh Móng Cái xe khách xe du lịch thủng lốp phá hoại tài sản công an điều tra
Truy tìm đối tượng Vũ Hoài Nam liên quan hành vi lừa đảo "chạy án" ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang xác minh, làm rõ đơn tố giác liên quan đến Vũ Hoài Nam (sinh năm 1979; thường trú tại xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền “chạy án”.

VOV.VN - Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đang xác minh, làm rõ đơn tố giác liên quan đến Vũ Hoài Nam (sinh năm 1979; thường trú tại xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền “chạy án”.

Khởi tố vụ hủy hoại hơn 9 ha rừng ở Gia Lai

VOV.VN - Ngày 24/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi hủy hoại hơn 9 ha rừng xảy ra tại xã Ia Pia.

VOV.VN - Ngày 24/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi hủy hoại hơn 9 ha rừng xảy ra tại xã Ia Pia.

Hà Nội: Kiểm tra toàn bộ việc đấu giá đất tại các huyện Thanh Oai, Hoài Đức

VOV.VN - Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội có hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trúng cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm, như tại huyện Thanh Oai cao gấp 7-8 lần, huyện Hoài Đức cao nhất gấp 18 lần. Việc trúng giá cao bất thường nêu trên có thể ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh

