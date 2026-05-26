Xác minh vụ nhiều xe khách 45 chỗ bị đâm thủng lốp khi đỗ ven đại lộ ở Quảng Ninh

UBND phường Móng Cái 1, tỉnh tỉnh Quảng Ninh vừa đề nghị Công an xác minh thông tin nhiều xe ô tô khách 45 chỗ bị đâm thủng lốp khi đỗ ven đường trên địa bàn.

Phường Móng Cái 1 khẩn trương xác minh thông tin liên quan tới việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều xe du lịch theo tour không thể di chuyển do bị thủng lốp. Theo nội dung phản ánh, các xe này đỗ qua đêm trên đại lộ Hòa Bình, phường Móng Cái 1 và đều bị thủng lốp, nghi có người phá hoại.

Cụ thể, trong tổng số 10 xe phục vụ một đoàn khách du lịch của doanh nghiệp lữ hành hoạt động gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái 1 thì có 7 xe bị thủng cả lốp trước và lốp sau. Các tài xế cho biết, tối 25/5 khi đỗ xe, phương tiện vẫn hoạt động bình thường nhưng đến sáng 26/5 thì phát hiện nhiều lốp xe bị hư hỏng.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 cho biết ngay sau khi nắm bắt được thông tin, địa phương đã yêu cầu Công an phường vào cuộc xác minh thông tin và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

