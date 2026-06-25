Xác minh vụ nữ khách hàng tố bị shipper hành hung dã man ở Hà Nội

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một vụ xô xát được cho là xảy ra tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội vào ngày 23/6, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung bài đăng, nữ khách hàng đã đặt và thanh toán trước một đơn đồ ăn thông qua ứng dụng giao hàng. Khi shipper đến giao hàng, người giao nhận đã gọi điện liên hệ hai lần nhưng không nhận được phản hồi do khách hàng không để ý điện thoại.

Hình ảnh nam shipper giật tóc, đánh liên tục vào người nữ khách hàng

Khoảng 3 phút sau, nữ khách hàng gọi lại và xuống nhận đồ ăn sau gần 10 phút kể từ thời điểm shipper liên hệ. Tuy nhiên, khi hai bên gặp mặt, giữa shipper và khách hàng đã xảy ra tranh cãi liên quan đến việc giao – nhận đơn hàng.

Người đăng tải thông tin cho biết nam shipper có lời nói thiếu chuẩn mực trong quá trình trao đổi. Đồng thời, shipper được cho là đã xác nhận hoàn thành đơn hàng trên hệ thống trong khi phía khách hàng phản ánh chưa nhận được đồ ăn.

Theo phản ánh trên mạng xã hội, khi nữ khách hàng cho biết sẽ liên hệ tổng đài của ứng dụng để khiếu nại, nam shipper được cho là đã có hành vi đuổi theo và hành hung người này.

Ngay sau khi thông tin xuất hiện, vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận và ý kiến trái chiều. Phần lớn ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi được phản ánh, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý nếu có vi phạm. Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an phường Láng xác nhận đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.