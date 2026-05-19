Sẽ xử lý nghiêm người phụ nữ chửi bới, hành hung tài xế ô tô sau va chạm

Thứ Ba, 13:02, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dù tài xế mong lực lượng chức năng có hình thức xử lý nhẹ nhất đối với bà H nhưng đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết, hành vi của bà H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ một người phụ nữ liên tục xúc phạm, hành hung nam tài xế ô tô tại phố Nguyễn Xuân Linh, lãnh đạo công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, qua rà soát đã có tình huống như trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

"Đơn vị đã xác minh và xác định người phụ nữ trong clip trên tên là N.T.H. (SN 1987), người đàn ông tên là T.V.H. (SN 1974), đều trú tại phường Yên Hòa. Sau đó, chúng tôi đã mời cả hai người đến làm việc. Trong quá trình làm việc, dù là người bị hành hung, ông T.V.H. vẫn tha thiết xin cơ quan công an xem xét giảm nhẹ cho chị H", đại diện công an phường Yên Hoà cho hay.

se xu ly nghiem nguoi phu nu chui boi, hanh hung tai xe o to sau va cham hinh anh 1
Người phụ nữ liên tục lăng mạ, đấm, đá, tát vào người và vào xe của nam tài xế lớn tuổi (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo ông T.V.H, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc ông lùi xe nên va quệt vào xe của bà N.T.H nên dẫn đến mâu thuẫn và hành động bộc phát sau đó. Vì vậy, ông mong lực lượng chức năng có hình thức xử lý nhẹ nhất đối với bà H.

Tuy nhiên, đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết, hành vi của bà H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

se xu ly nghiem nguoi phu nu chui boi, hanh hung tai xe o to sau va cham hinh anh 2
Lực lượng chức năng làm việc với người phụ nữ

Trước đó, mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Theo nội dung clip, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda SH mang biển kiểm soát Hà Nội, chở theo một trẻ nhỏ phía sau. Sau va chạm với ô tô, người này liên tục lớn tiếng, dùng tay tát vào mặt và tay nam tài xế ô tô.

Trong khi đó, người đàn ông liên tục "chắp tay" xin lỗi và giải thích rằng, bản thân không cố ý va chạm với xe máy của người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới với ngôn ngữ hết sức nặng nề và có dấu hiệu lăng mạ, xúc phạm, đồng thời dùng chân đá vào cửa xe, vào chân và tát liên tục vào nam tài xế.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, đặc biệt là một số em nhỏ. Sau một hồi lời qua tiếng lại, người phụ nữ lên xe rời khỏi hiện trường.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi ứng xử thiếu kiềm chế của người phụ nữ, đặc biệt khi chở theo trẻ nhỏ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
Tag: nữ quái xế quái xế nữ quyền gây rối trật tự công cộng cái đầu nóng cái đầu lạnh văn hoá giao thông kiềm chế khi tham gia giao thông va chạm giao thông hành hung tài xế phường Yên Hòa clip mạng xã hội người phụ nữ đi SH xúc phạm tài xế Công an Hà Nội Nguyễn Xuân Linh ứng xử giao thông bạo lực sau va chạm
Tin liên quan

Xác minh vụ người phụ nữ chửi bới, tát liên tiếp nam tài xế lớn tuổi ở Hà Nội
VOV.VN - Mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

“Quái xế” tự quay clip nẹt pô, đánh võng đăng TikTok gây phẫn nộ bị CSGT xử lý
VOV.VN - Từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh thiếu niên liên tục rú ga, nẹt pô, đánh võng trên đường, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang nhanh chóng xác minh người vi phạm mới 14 tuổi. Chủ phương tiện bị xử phạt 9 triệu đồng vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Phát hiện hơn 1.500 "ma men" dính chốt CSGT chỉ sau 1 ngày
VOV.VN - Theo thông tin từ Cục CSGT, ngày 16/5, lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt mở cao điểm kiểm tra, xử lý 2 chuyên đề lớn: Vi phạm nồng độ cồn và xe kinh doanh vận tải vi phạm TTATGT.

