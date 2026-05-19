Sẽ xử lý nghiêm người phụ nữ chửi bới, hành hung tài xế ô tô sau va chạm

Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ một người phụ nữ liên tục xúc phạm, hành hung nam tài xế ô tô tại phố Nguyễn Xuân Linh, lãnh đạo công an phường Yên Hòa (Hà Nội) cho biết, qua rà soát đã có tình huống như trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

"Đơn vị đã xác minh và xác định người phụ nữ trong clip trên tên là N.T.H. (SN 1987), người đàn ông tên là T.V.H. (SN 1974), đều trú tại phường Yên Hòa. Sau đó, chúng tôi đã mời cả hai người đến làm việc. Trong quá trình làm việc, dù là người bị hành hung, ông T.V.H. vẫn tha thiết xin cơ quan công an xem xét giảm nhẹ cho chị H", đại diện công an phường Yên Hoà cho hay.

Người phụ nữ liên tục lăng mạ, đấm, đá, tát vào người và vào xe của nam tài xế lớn tuổi (Ảnh: Cắt từ clip)

Theo ông T.V.H, nguyên nhân sự việc xuất phát từ việc ông lùi xe nên va quệt vào xe của bà N.T.H nên dẫn đến mâu thuẫn và hành động bộc phát sau đó. Vì vậy, ông mong lực lượng chức năng có hình thức xử lý nhẹ nhất đối với bà H.

Tuy nhiên, đại diện Công an phường Yên Hòa cho biết, hành vi của bà H. vẫn sẽ bị xử lý theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Lực lượng chức năng làm việc với người phụ nữ

Trước đó, mạng xã hội những ngày qua lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đi xe máy liên tục chửi bới, hành hung nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông xảy ra tại khu vực trước cổng số 2 Trường Liên cấp Tiểu học, THCS tư thục Ngôi Sao Hà Nội (phường Yên Hòa, Hà Nội).

Theo nội dung clip, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda SH mang biển kiểm soát Hà Nội, chở theo một trẻ nhỏ phía sau. Sau va chạm với ô tô, người này liên tục lớn tiếng, dùng tay tát vào mặt và tay nam tài xế ô tô.

Trong khi đó, người đàn ông liên tục "chắp tay" xin lỗi và giải thích rằng, bản thân không cố ý va chạm với xe máy của người phụ nữ. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn tiếp tục chửi bới với ngôn ngữ hết sức nặng nề và có dấu hiệu lăng mạ, xúc phạm, đồng thời dùng chân đá vào cửa xe, vào chân và tát liên tục vào nam tài xế.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường, đặc biệt là một số em nhỏ. Sau một hồi lời qua tiếng lại, người phụ nữ lên xe rời khỏi hiện trường.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi ứng xử thiếu kiềm chế của người phụ nữ, đặc biệt khi chở theo trẻ nhỏ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.