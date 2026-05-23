Xây dựng Bệnh viện C Đà Nẵng thành Trung tâm y học lão khoa chuyên sâu của khu vực

Đó là chỉ đạo của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bệnh viện C Đà Nẵng được tổ chức sáng nay (23/5).

Tháng 3/1975, sau ngày thành phố Đà Nẵng được giải phóng, Ban Dân y Khu 5, Bệnh viện 1, Bệnh viện 2 từ chiến khu trở về cùng lực lượng y tế tại chỗ tiếp quản Bệnh viện Việt – Đức Đà Nẵng và Thường vụ Khu ủy Khu 5 quyết định đặt tên là Bệnh viện C, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ Khu 5. Ngày 26/5/1976, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định tiếp nhận Bệnh viện C thuộc Ban Y tế Trung Trung Bộ và giao trực thuộc Bộ Y tế quản lý toàn diện; đồng thời xác định chức năng phục vụ cán bộ trung cao cấp, cán bộ hoạt động lâu năm, các anh hùng, nhân sĩ tiến bộ, những người có công với cách mạng thuộc các tỉnh Khu 5 cũ. Ngày 26/5/1976 chính thức trở thành Ngày thành lập Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu chúc mừng bệnh viện

Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành, Bệnh viện C từng bước khẳng định vị thế là một trong những bệnh viện đa khoa tuyến cuối quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Là bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện C Đà Nẵng không chỉ thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung, cao cấp mà còn là địa chỉ khám, chữa bệnh tin cậy của người dân trong khu vực. Từ một cơ sở y tế còn nhiều khó khăn, đến nay bệnh viện C Đà Nẵng phát triển mạnh về quy mô, chất lượng chuyên môn. Nhiều lĩnh vực chuyên môn đã trở thành thế mạnh của bệnh viện như hồi sức tích cực- chống độc, tim mạch can thiệp, đột quỵ, thần kinh, ngoại khoa chuyên sâu, oxy cao áp, phục hồi chức năng, lọc máu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm hiện đại và nhiều kỹ thuật cao khác.

Bác sĩ CKII Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại lễ kỷ niệm

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng. Từ đơn vị y tế nhỏ, không chỉ phục vụ cán bộ trung cao cấp, Bệnh viện dần trở thành địa chỉ tin cậy về y tế của người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Đặc biệt, năm 2025, bệnh viện được Bộ Y tế xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu, khẳng định năng lực và uy tín trong hệ thống y tế quốc gia.

Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Ban Giám đốc tập trung lãnh đạo xây dựng Bệnh viện C Đà Nẵng trở thành trung tâm y học lão khoa chuyên sâu của khu vực theo đúng tinh thần NQ 72 của Bộ Chính trị: “Phải tiếp tục tập trung xây dựng Bệnh viện C Đà Nẵng trở thành trung tâm y học lão khoa chuyên sâu của khu vực, phát triển đồng bộ các lĩnh vực điều trị, phục hồi chức năng, chăm sóc dài hạn, quản lý bệnh mạn tính và sa sút trí tuệ, chăm sóc sau đột quỵ và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Cần phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và xây dựng cơ sở dữ liệu y tế và bệnh án điện tử trong hoạt động chuyên môn, quản trị bệnh viện. Từng bước hình thành mô hình bệnh viện thông minh, bệnh viện xanh, lấy sự hài lòng của người bệnh là trung tâm cho mọi hoạt động”.