Xây dựng bệnh viện hiện đại 1.500 tỷ có sân đáp trực thăng cấp cứu

Công trình được định hướng bố trí sân đáp trực thăng cấp cứu trên tầng thượng, kết nối với khoa Cấp cứu, khu Hồi sức tích cực và hệ thống phòng mổ thông qua thang máy chuyên dụng - đây là một trong những hạng mục xây dựng Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ - giai đoạn 2 do Trường Đại học Nam Cần Thơ khởi công. Dự án đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng.

Lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ – giai đoạn 2, đánh dấu bước phát triển quan trọng ngành Y tế Cần Thơ

Dự án được thiết kế gồm 20 tầng nổi, 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 59.511 m²; sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng nâng tổng quy mô Bệnh viện từ 300 lên khoảng 1.000 giường. Công trình được định hướng phát triển theo mô hình Trung tâm Y học học thuật, kết hợp khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực y tế và nghiên cứu – chuyển giao công nghệ.

Điểm nhấn của dự án là định hướng đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị cận lâm sàng và công nghệ y khoa hiện đại, dự kiến bao gồm: Robot tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật; Phòng mổ robot và hệ thống phòng mổ hiện đại; Máy chụp CT phổ thế hệ mới; Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính thế hệ mới; Hệ thống tầm soát, phát hiện sớm và chẩn đoán ung thư; Định hướng đầu tư hệ thống xạ trị proton phục vụ điều trị ung thư chính xác;…

Đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị cận lâm sàng và công nghệ y khoa hiện đại, dự kiến bao gồm: Máy chụp CT phổ thế hệ mới; Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính thế hệ mới; Hệ thống tầm soát, phát hiện sớm và chẩn đoán ung thư;...

...Robot tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật; Phòng mổ robot và hệ thống phòng mổ hiện đại

Đặc biệt, công trình được định hướng bố trí sân đáp trực thăng cấp cứu trên tầng thượng nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận và vận chuyển người bệnh trong các tình huống đặc biệt khẩn cấp, nhất là những trường hợp đa chấn thương, đột quỵ, tim mạch, sản khoa và các ca bệnh nặng cần can thiệp chuyên sâu trong thời gian ngắn.

Công trình được định hướng bố trí sân đáp trực thăng cấp cứu trên tầng thượng

Phát biểu tại lễ khởi công, TS Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nam Cần Thơ, Chủ tịch Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ nhấn mạnh, dự án định hướng phát triển theo mô hình Academic Medical Center – Trung tâm Y học học thuật, gắn kết chặt chẽ ba trụ cột: Thứ nhất, đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; Thứ hai, khám, chữa bệnh chuyên sâu và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng; Thứ ba, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ y khoa.

TS Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nam Cần Thơ, Chủ tịch Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ khởi công

“Bệnh viện sẽ là môi trường thực hành lâm sàng quan trọng cho sinh viên các ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học và các ngành khoa học sức khỏe khác. Tại đây, lý thuyết sẽ gắn với thực hành; giảng đường sẽ gắn với bệnh viện; hoạt động đào tạo sẽ gắn với nghiên cứu khoa học và thực tiễn điều trị. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ bác sĩ và nhân lực y tế cho TP Cần Thơ cũng như toàn khu vực ĐBSCL”, TS Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ thêm.

Bệnh viện sẽ là môi trường thực hành lâm sàng quan trọng cho sinh viên ngành Y

Công trình còn được kết nối đồng bộ với hạ tầng giao thông và khu vực cấp cứu hiện hữu, tạo điều kiện tiếp nhận, xử trí nhanh chóng các trường hợp đa chấn thương, đột quỵ, tim mạch, sản khoa và những ca bệnh nặng cần được can thiệp trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Văn Khởi – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kỳ vọng: “Khi hoàn thành đi vào hoạt động, dự án sẽ đóng góp tích cực vào việc giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tạo ra môi trường học tập và thực hành đạt chuẩn quốc tế cho sinh viên; trở thành điểm sáng về giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học. Đồng thời góp phần quan trọng cùng TP Cần Thơ thực hiện hoá mục tiêu trở thành Trung tâm Y tế chuyên sâu của vùng ĐBSCL”.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ khởi công

Bệnh viện Quốc tế Đại học Nam Cần Thơ - giai đoạn 1 được đầu tư khoảng 860 tỷ đồng, có quy mô 11 tầng và 300 giường bệnh, chính thức khánh thành và đi vào hoạt động từ ngày 31/5/2022. Trong quá trình hoạt động, Bệnh viện đã từng bước kiện toàn tổ chức, phát triển đội ngũ, đầu tư trang thiết bị, triển khai nhiều kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng phục vụ; đồng thời, thực hiện vai trò bệnh viện thực hành của nhiều sinh viên y khoa, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế và nghiên cứu khoa học. Tháng 11/2025, Bệnh viện được tổ chức AACI của Hoa Kỳ cấp chứng nhận kiểm định quốc tế, với kết quả đạt 92,16% tổng số điểm.