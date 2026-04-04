Y tế Cần Thơ nâng tầm diện mạo bằng mô hình hợp tác công - tư

Mô hình hợp tác công - tư góp phần hoàn thành mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm và ai cũng được khám – điều trị bằng công nghệ tiên tiến, với mức giá phù hợp nhất.

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại các bệnh viện, nhất là bệnh viện tư nhân không chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố then chốt để thực hiện các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết 57 và hiện đại hóa toàn diện hệ thống y tế Việt Nam. Tại Cần Thơ, mấy năm gần đây, hệ thống bệnh viện công và tư nhân đều tập trung đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Các hệ thống bệnh viện công lẫn tư tại Cần Thơ đều đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ chẩn đoán tiên tiến, tích hợp AI giúp phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác các bệnh lý phức tạp

Lựa chọn gói dịch vụ “ở cử - vinnest” 1 tháng tại Bệnh viện Vinmec Cần Thơ, sản phụ Nguyễn Tuyết Nhi (sinh năm 2001) cho biết khá hài lòng với trang thiết bị y tế cũng như cách chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ. Hành trình lần đầu làm mẹ của chị dường như dễ dàng hơn khi không có những đêm mất ngủ, lo lắng về dinh dưỡng hay hàng loạt băn khoăn về cách chăm con, tất cả được bệnh viện lên lộ trình và chăm sóc bé từ massage trẻ sơ sinh, thay tã, tắm bé, giáo dục sớm…

Dịch vụ chăm sóc được các bệnh viện xây dựng theo hương toàn diện, cá nhân hoá, phù hợp nhu cầu người dân

“Khi vào đây em bé được các cô điều dưỡng chăm 24/24, mẹ sẽ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Em bé được theo dõi sức khoẻ mỗi ngày, đồ ăn của mẹ cũng được lên thực đơn dinh dưỡng theo chế độ của bệnh viện. Khi mà ở đây thì cử bú của em bé sẽ được ghi lại thời gian, dung tích bé bú được và theo dõi được giấc ngủ của bé. Khi em bé được chăm sóc như vậy thì mẹ cũng sẽ an tâm hơn, lượng sữa của mẹ cũng sẽ đều hơn” - sản phụ Nguyễn Tuyết Nhi bày tỏ.

Cùng với Bệnh viện Vinmec Cần Thơ, hệ thống cơ sở y tế công – tư trên địa bàn Cần Thơ cũng luôn quan tâm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như sự hài lòng của người bệnh đối với công tác khám bệnh, chữa bệnh. Mới đây nhất Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ cũng đưa vào vận hành máy xạ trị gia tốc tuyến tính Halcyon hiện đại, trị giá 105 tỷ đồng. Đây được xem là giải pháp then chốt nhằm nâng cao chất lượng điều trị trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh ung thư tại khu vực ngày càng gia tăng.

Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ vừa đưa vào vận hành máy xạ trị gia tốc tuyến tính Halcyon hiện đại, trị giá 105 tỷ đồng

TS.BS Võ Văn Kha – Giám đốc Bệnh viện ung bướu Cần Thơ chia sẻ: “Bệnh viện cũng đã đưa vào hệ thống đầu tư các máy CT mới cũng như hệ thống nội soi tiêu hoá, nội soi tai mũi họng, các hệ thống trang thiết bị siêu âm mới đồng bộ với các phương tiện chẩn đoán, xét nghiệm chuyên sâu cho chuyên ngành ung bướu. Từ đó, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là các hệ thống tầm soát bệnh ung thu phát hiện sớm, để làm sao cho người dân điều trị hiệu quả hơn”.

Chủ động đổi mới phương thức phục vụ, từng bước triển khai chuyển đổi số, cải tiến quy trình khám chữa bệnh nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại, nâng cao sự hài lòng cho người dân –là một trong những mục tiêu hàng đầu ngành y tế Cần Thơ hướng đến trong thời kỳ hội nhập.

Trang thiết bị y tế hiện đại, kết hợp công nghệ AI giúp bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nhanh chóng, kịp thời, đỡ mất thời gian cho bệnh nhân trong điều trị và giảm tải cho tuyến trên

Thuộc địa bàn xa nội ô thành phố, BS.CKII Lê Minh Bạch – Giám đốc Trung tâm y tế khu vực Ô Môn, Cần Thơ cho biết, trung tâm đã từng bước nâng cấp hàng chờ kiot điện tử thông minh; đồng thời bệnh viện cũng sử dụng CCCD có gắn chip hoặc trên phần mềm VNID. Chúng tôi cũng có phần mềm map pro để bệnh nhân có thể đăng ký khám dịch vụ từ xa.

Với mục tiêu cung ứng cho người dân khu vực ĐBSCL các dịch vụ sàng lọc sớm và chẩn đoán chuyên sâu, điều trị cá thể hóa, các hệ thộng bệnh viện công lẫn tư tại Cần Thơ đều đẩy mạnh đầu tư vào các công nghệ chẩn đoán tiên tiến, tích hợp AI giúp phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác các bệnh lý phức tạp ở những chuyên khoa, như: Ung thư, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại tiêu hóa, Chẩn đoán hình ảnh,...

Đặt lịch khám qua hệ thống online của các cơ sở y tế tại Cần Thơ tạo thuận lợi cho người dân

Theo TS.BS Lê Nguyễn Trọng Nhân, phụ trách khoa Sản – Bệnh viện Vinmec Cần Thơ, chúng tôi đã đầu tư những máy siêu âm 4D – 5D hiện đại nên có thể tầm soát rất sớm dị tật thai nhi, các bệnh lý mẹ và bé có thể gặp phải trong thai kỳ.

“Với sự trang bị thiết bị hiện đại nhất ở đây thì các bác sĩ an tâm hơn trong việc đồng hành cùng mẹ trong sinh nở, nhất là trong mổ lấy thai. Chúng tôi có những thiết bị chẩn đoán sớm những vấn đề xảy ra bất thường có thể xảy ra với mẹ cũng như với bé và có hướng xử trí kịp thời, nhanh chóng để có sự vượt cạn an toàn. Ví dụ có những ca trước đây thăm khám bằng tay hoặc bằng kinh nghiệm thôi, thì giờ có sẵn máy siêu âm ngay lúc sinh, để xác định em bé đang xoay thế nào, sức khoẻ ổn không,.. từ đó có thể tiến hành tiếp hoặc chuyển qua phương án khác” - TS.BS Lê Nguyễn Trọng Nhân chia sẻ thêm.

Nhiều bệnh viện tại Cần Thơ đầu tư trang thiết bị hiện đại bậc nhất lên đến hàng ngàn tỷ đồng

Rõ ràng, bên cạnh bệnh viện công, sự tham gia của các bệnh viện tư nhân quy mô lớn vào mạng lưới chuyển đổi số quốc gia giúp tối ưu hóa nguồn lực y tế sẵn có, đảm bảo bệnh nhân không chỉ được cấp cứu kịp thời mà còn được tiếp nối bằng quy trình điều trị chuyên sâu ngay khi vào viện. Hoạt động này giúp tận dụng thế mạnh của cả hai khối, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa hệ thống y tế toàn diện và bền vững.

Điều này được ông Trương Cảnh Tuyên – Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ khẳng định: thành phố luôn luôn xác định y tế chuyên sâu là một trong các trọng tâm đột phá của TP. Cần Thơ để trở thành trung tâm vùng ĐBSCL. Vì thế, thành phố luôn cam kết đồng hành, ủng hộ tạo mọi điều kiện để ngành y tế Cần Thơ phát triển theo từng giai đoạn công nghệ thay đổi nhanh chóng trong thời đại ngày nay. Với sự quyết tâm của ngành y tế, sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ sở y tế trong – ngoài nước, ngành y tế Cần Thơ sẽ sớm trở thành trung tâm vùng ĐBSCL.

Nâng tầm diện mạo bằng mô hình hợp tác công - tư trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế hiện đại kết hợp chuyển đổi số góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm của vùng ĐBSCL

Trong thời gian tới, Bệnh viện Vinmec Cần Thơ, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa quốc tế S.I.S Cần Thơ sẽ phối hợp cùng bệnh viện công tham gia đề án mạng lưới cấp cứu ngoại viện để triển khai Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Điều này góp phần bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ cấp cứu nhanh chóng, kịp thời ngay tại hiện trường, với những thiết bị y tế được đầu tư hiện đại nhất.