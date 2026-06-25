Xây dựng giáo trình về phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, giữa phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới tồn tại mối quan hệ hữu cơ, tác động qua lại và thúc đẩy lẫn nhau. Kinh tế tập thể tạo nền tảng tổ chức sản xuất, liên kết cộng đồng và huy động nguồn lực xã hội cho xây dựng nông thôn mới. Ngược lại, xây dựng nông thôn mới tạo môi trường thể chế, hạ tầng và điều kiện phát triển để kinh tế tập thể phát huy hiệu quả. Ở nhiều địa phương, mức độ phát triển của kinh tế tập thể đang trở thành một trong những chỉ dấu quan trọng phản ánh chất lượng và tính bền vững của quá trình xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức rõ ý nghĩa đó, Đảng ta đã khẳng định: Phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII không chỉ xác lập những định hướng lớn cho khu vực kinh tế tập thể mà còn đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình tổ chức thực hiện. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là điều kiện nền tảng để chuyển hóa chủ trương của Đảng thành kết quả phát triển thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương, mỗi cộng đồng dân cư.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho rằng, phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới không chỉ là vấn đề của thực tiễn phát triển mà còn là vấn đề của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới không chỉ là vấn đề của thực tiễn phát triển mà còn là vấn đề của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xét đến cùng, mọi chủ trương, chính sách chỉ có thể đi vào cuộc sống thông qua đội ngũ cán bộ có đủ nhận thức, năng lực và kỹ năng để tổ chức thực hiện. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động nguồn lực phát triển, việc xây dựng nền tảng tri thức và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị đang trở thành yêu cầu mang ý nghĩa chiến lược.

Với chức năng là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; đồng thời là cơ quan thống nhất quản lý chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống các trường chính trị và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm trực tiếp trong việc chuyển hóa những chủ trương, quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới thành nội dung đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng nhóm đối tượng cán bộ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành đào tạo lý luận chính trị mà còn là trách nhiệm chính trị của Học viện đối với việc chuẩn bị nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội thảo, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan cho rằng, xây dựng chương trình giáo dục đào tạo về phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới không đơn thuần là mở thêm một môn học, đó là quá trình đào tạo những kiến trúc sư cộng đồng, những người biết kết nối nông dân với nông dân, kết nối hợp tác xã với doanh nghiệp, kết nối địa phương với thị trường, kết nối tri thức với thực tiễn, kết nối nguồn lực bên ngoài với nội lực bên trong từ trong cộng đồng. Chương trình đào tạo ấy không chỉ dạy về cách thành lập hợp tác xã như gần đây chúng ta hay dạy cách thành lập hợp tác xã, quan trọng hơn là dạy tư duy hợp tác, tư duy cộng đồng, tư duy hệ sinh thái, tư duy đồng kiến tạo; khả năng đối thoại, khả năng huy động sự tham gia, khả năng xây dựng niềm tin trong cộng đồng.

Hội thảo diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vào chiều 25/6.

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh: Các tham luận và thảo luận tại hội thảo đã làm rõ cơ sở lý luận, chính trị, pháp lý và thực tiễn của việc đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Các đại biểu đề xuất định hướng xây dựng khung chương trình, cấu trúc giáo trình, nội dung chuyên đề và phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới; Chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương, hợp tác xã, doanh nghiệp trong việc tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai chương trình nông thôn mới; Thống nhất sự cần thiết phải hình thành một hệ thống tri thức chuyên biệt, thống nhất và có khả năng ứng dụng cao trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ cơ sở.

Kết quả này không chỉ góp phần hoàn thiện sản phẩm khoa học của nhiệm vụ cấp quốc gia, mà còn mở ra triển vọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững.