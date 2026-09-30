Xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia, quản lý giao thông trên toàn quốc

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai đồng bộ Đề án, xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; đồng thời tháo gỡ những vướng mắc về đầu tư, nguồn lực, dữ liệu, công nghệ và phối hợp liên ngành.

Mục tiêu là từng bước hình thành hệ thống quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên phạm vi toàn quốc, xây dựng nền tảng dữ liệu giao thông quốc gia phục vụ quản trị giao thông hiện đại, phát triển Chính phủ số và cung cấp các dịch vụ số cho người dân, doanh nghiệp.

Triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia. Ảnh minh họa

Chuẩn hóa và kết nối dữ liệu giao thông trên toàn quốc

Kế hoạch xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: xây dựng kế hoạch triển khai; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và tiêu chuẩn kỹ thuật; xây dựng nền tảng kiến trúc, dữ liệu và công nghệ thống nhất; tổ chức cơ chế đầu tư; huy động và điều phối nguồn lực; triển khai các dự án thành phần; kiện toàn tổ chức bộ máy và đào tạo nhân lực.

Trong đó, một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng kiến trúc tổng thể của Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia, làm cơ sở thống nhất để triển khai, kết nối, nghiệm thu và vận hành các dự án thành phần.

Các cơ quan liên quan sẽ xây dựng kiến trúc dữ liệu, hạ tầng truyền dẫn, từ điển dữ liệu dùng chung, tiêu chuẩn kết nối và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Qua đó bảo đảm kết nối giữa các trung tâm dữ liệu, hệ thống giám sát giao thông, các cụm xử lý - lưu trữ vùng với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông tin liên quan.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu chuẩn hóa, số hóa và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ theo hướng khai thác dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm an toàn dữ liệu

Để Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia có thể vận hành thống nhất, các bộ, ngành, địa phương được giao rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định cần thiết về đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống.

Một nội dung đáng chú ý là hoàn thiện cơ chế quản trị dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; quản lý chuỗi bằng chứng điện tử; phân loại dữ liệu, phân quyền truy cập và kiểm soát chất lượng dữ liệu.

Các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước, bí mật nghiệp vụ, an ninh mạng và an ninh dữ liệu cũng được đặt ra nhằm bảo đảm dữ liệu được quản lý thống nhất, an toàn và có khả năng kiểm soát, truy vết trong toàn bộ vòng đời.

Chuỗi bằng chứng điện tử phục vụ xử lý vi phạm cũng phải bảo đảm giá trị pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Ưu tiên công nghệ trong nước

Kế hoạch yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp an ninh, công nghệ số trong nước phục vụ Đề án.

Các lĩnh vực được ưu tiên gồm công nghệ nền tảng, camera, thiết bị truyền dẫn, lưu trữ và xử lý dữ liệu, bảo mật và trí tuệ nhân tạo.

Việc khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ nhằm nâng cao khả năng tự chủ, giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và chủ quyền dữ liệu quốc gia.

Đồng bộ các dự án trên phạm vi toàn quốc

Các bộ, ngành và địa phương liên quan sẽ triển khai các dự án thành phần theo mục tiêu, phạm vi, tiến độ và lộ trình được phê duyệt.

Các dự án phải bảo đảm thống nhất về kiến trúc tổng thể, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, dữ liệu, công nghệ, kết nối và chia sẻ dữ liệu, hướng tới khả năng vận hành đồng bộ trên toàn quốc.

Kế hoạch cũng yêu cầu thiết lập cơ chế kiểm soát, thẩm tra và đánh giá mức độ đồng bộ, liên thông của các dự án, nhiệm vụ đầu tư, nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống. Những trường hợp không đáp ứng yêu cầu kết nối, liên thông hoặc không phù hợp với kiến trúc tổng thể sẽ phải được phát hiện, xử lý kịp thời.

Bên cạnh hạ tầng và công nghệ, Chính phủ cũng đặt yêu cầu kiện toàn bộ máy, bố trí đầu mối thực hiện tại các bộ, cơ quan và địa phương; đồng thời đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực tiếp nhận, vận hành và khai thác hệ thống.

Việc xây dựng chính sách thu hút, tuyển dụng và đãi ngộ nhân lực trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và an ninh mạng cũng được đặt ra để bảo đảm nguồn nhân lực cho Trung tâm dữ liệu giao thông quốc gia trong dài hạn.