Mưa dông làm gia tăng tai nạn giao thông, Cục CSGT khuyến cáo "đi chậm để an toàn"

Đáng chú ý, trong số các vụ tai nạn xảy ra trong ngày, có 15 vụ (chiếm 41,66%) xảy ra trên mặt đường ướt do mưa, làm 10 người tử vong và 3 người bị thương. Trong khi đó, trên mặt đường khô xảy ra 21 vụ (chiếm 58,33%), làm 14 người tử vong và 10 người bị thương.

Theo Cục CSGT, tỷ lệ tai nạn xảy ra trên mặt đường trơn ướt do mưa trong ngày 25/7 cao hơn rất nhiều so với mức trung bình của tháng liền kề, khi các vụ tai nạn trên đường mưa ướt, ngập nước chỉ chiếm khoảng 15,36% tổng số vụ.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn trong điều kiện thời tiết mưa ở gầm cầu vượt Ngã Tư Vọng (Hà Nội)

Cơ quan chức năng nhận định, trong ngày 25/7, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện mưa dông, khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Tuy nhiên, ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân vẫn chưa thay đổi, nhiều người vẫn không giảm tốc độ, thiếu quan sát và không chủ động xử lý các tình huống nguy hiểm.

Nguyên nhân sơ bộ của các vụ tai nạn chủ yếu xuất phát từ các hành vi vi phạm như đi không đúng làn đường, phần đường, chiều đường; không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại an toàn khi gặp chướng ngại vật hoặc người qua đường; vi phạm quy tắc giao thông tại nơi đường giao nhau.

Theo đánh giá của Cục CSGT, thực tế trên cho thấy thói quen tham gia giao thông an toàn vẫn chưa được hình thành ở nhiều người điều khiển phương tiện, đặc biệt là người đi xe mô tô, xe gắn máy. Tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện theo thói quen và chỉ chú trọng sự thuận tiện cho bản thân vẫn là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cục CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa dông, cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tăng cường quan sát và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. "Đi chậm để an toàn" cần trở thành thói quen của mỗi người khi tham gia giao thông, thay vì đánh đổi tính mạng và sức khỏe vì sự vội vàng.