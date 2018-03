Xe ben không người lái đâm chết người, ai bồi thường thiệt hại?

Một câu chuyện hy hữu xảy ra chiều 13/3 tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, khi chiếc xe ben không người lái trôi tự do và đâm chết bảo vệ mỏ đá, đồng thời làm 2 người bị thương. Vấn đề này đặt ra câu hỏi, ai phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân vụ tai nạn giao thông hy hữu này.

Liên quan câu chuyện này, trả lời phỏng vấn VOV.VN, luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng Luật sư Giang Thanh cho biết, do xe ben khi gây ra tai nạn nằm trong khu vực công trường khai thác đá nên người lái xe tải có dấu hiệu của Tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người" theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ việc

Dù rằng lúc xe tải trôi bánh không có ai lái xe nhưng giả sử khi đỗ xe và rời khỏi xe, người lái xe không cài phanh hoặc cài phanh không đúng hay không có phương pháp, cách thức dừng, đỗ xe đảm bảo an toàn cho người xung quanh, thì người lái xe vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội danh trên.

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, lái xe hoặc chủ sở hữu xe phải bồi thường cho gia đình người chết, phụ thuộc vào thỏa thuận trước đó giữa lái xe và chủ sở hữu xe. Nếu không có thỏa thuận nào thì lái xe có nghĩa vụ bồi thường.

Các khoản phải bồi thường gồm có: Chi phí hợp lý cho việc mai táng, tiền cấp dưỡng cho những người mà người bị thiệt hại có nghĩa vụ cấp dưỡng, tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho những người thân thích thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết…

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Ngọc Tấn cho rằng, căn cứ các quy định của pháp luật và căn cứ vào nguyên nhân nhận định ban đầu xe bị hở phanh nhưng chưa rõ nguyên nhân hở phanh do lỗi của ai trong trường hợp này nên có hai giả thiết.

Nếu hở phanh do tài xế không kéo phanh an toàn khi đỗ và khi đỗ tại đường dốc không chèn bánh dẫn đến hậu quả chết người, thương vong thì căn cứ và Luật Giao thông đường bộ, lái xe phải bồi thường.

Nếu trường hợp hở phanh do lỗi không đảm bảo đủ yêu cầu kỹ thuật khi lưu thông xe. Trường hợp này xảy ra hai tình huống: Một do lỗi của chủ phương tiện gây tai nạn và hai do lỗi của lái xe.

Do vậy cần phải xác định rõ lỗi của ai để xác định trách nhiệm bồi thường. Nếu lỗi của cả hai thì xác định liên đới bồi thường./.

