Xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt có lộ trình tuyến như thế nào?

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30, xe buýt tuyến 03A chạy lộ trình Bến xe Gia Lâm - Bến xe Giáp Bát lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam theo hướng đi Bà Triệu.

Chiếc xe buýt đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), đoạn gần Trường THPT Việt Đức, bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt. Ảnh Kim Thanh.

Khi xe vừa qua nút giao Quang Trung - Lý Thường Kiệt, khu vực trước số nhà 42 Lý Thường Kiệt, khói bất ngờ bốc lên từ phía đuôi xe.

Phát hiện sự cố, lái xe và phụ xe nhanh chóng hướng dẫn khoảng 10 hành khách rời khỏi phương tiện, đồng thời sử dụng khoảng 10 bình bọt chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh nên tổ lái đã gọi báo Trung tâm chỉ huy chữa cháy 114 để hỗ trợ.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Tổ tuần tra Cảnh sát trật tự Công an phường Cửa Nam cũng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc và phục vụ công tác chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe buýt bị hư hại nặng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sau khi được lực lượng chức năng dập lửa, chiếc xe buýt bị thiêu rụi. Ảnh Kim Thanh.

Tuyến buýt có lịch sử lâu đời của Hà Nội

Tuyến xe buýt 03A (Bến xe Gia Lâm - Bến xe Giáp Bát) có lịch sử hoạt động lâu đời tại Hà Nội, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

Tuyến 03A có tiền thân là tuyến buýt số 3 (Giáp Bát - Gia Lâm), xuất hiện từ những năm 1990 do Công ty Xe buýt Hà Nội quản lý. Ban đầu, tuyến chỉ hoạt động theo lộ trình Giáp Bát - Gia Lâm. Sau này, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thành phố điều chỉnh thành hai nhánh gồm tuyến 03A (Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm) và tuyến 03B (Bến xe Nước Ngầm - Vincom - Phúc Lợi), đi qua nhiều tuyến phố đông đúc thuộc các phường Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Long Biên, phục vụ lượng lớn hành khách mỗi ngày.

Lộ trình tuyến xe buýt 03A Hà Nội: Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm:

Chiều đi: Bến xe Giáp Bát – Giải Phóng – Lê Duẩn – Nguyễn Thượng Hiền – Yết Kiêu – Trần Hưng Đạo – Trần Khánh Dư – Trần Quang Khải – Trần Nhật Duật – Long Biên (Điểm quay đầu trước phố Hàng Khoai) – Trần Nhật Duật – Cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Sơn – Ngọc Lâm – Ngô Gia Khảm – Bến xe Gia Lâm

Chiều về: Bến xe Gia Lâm – Ngô Gia Khảm – Ngọc Lâm – Nguyễn Văn Cừ – Cầu Chương Dương – Trần Nhật Duật – Long Biên (Điểm quay đầu trước phố Hàng Khoai) – Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải – Trần Khánh Dư – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Giải Phóng – Ngã 3 Đuôi Cá – Bến xe Giáp Bát.

Hiện tuyến 03A sử dụng dòng xe sàn thấp tiêu chuẩn châu Âu với màu sơn xanh da trời đặc trưng, mang biểu tượng Khuê Văn Các và cánh chim hòa bình của Hà Nội.

Theo thông tin khai thác, tuyến có cự ly khoảng 15,1 km, tần suất hoạt động từ 11-20 phút/chuyến. Thời gian mở bến từ 5h03 và đóng bến lúc 21h05 hằng ngày.

Một số hình ảnh vụ cháy:

Ảnh Kim Thanh.

Ảnh Kim Thanh.

Ảnh Kim Thanh.