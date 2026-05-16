中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe buýt bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt có lộ trình tuyến như thế nào?

Thứ Bảy, 17:17, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 16/5, một xe buýt tuyến 03A đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội từ phần đuôi xe. Khoảng 20 hành khách và nhân viên trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bao trùm phương tiện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30, xe buýt tuyến 03A chạy lộ trình Bến xe Gia Lâm - Bến xe Giáp Bát lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam theo hướng đi Bà Triệu.

xe buyt boc chay du doi tren pho ly thuong kiet co lo trinh tuyen nhu the nao hinh anh 1
Chiếc xe buýt đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), đoạn gần Trường THPT Việt Đức, bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt. Ảnh Kim Thanh.

Khi xe vừa qua nút giao Quang Trung - Lý Thường Kiệt, khu vực trước số nhà 42 Lý Thường Kiệt, khói bất ngờ bốc lên từ phía đuôi xe.

Phát hiện sự cố, lái xe và phụ xe nhanh chóng hướng dẫn khoảng 10 hành khách rời khỏi phương tiện, đồng thời sử dụng khoảng 10 bình bọt chữa cháy để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát mạnh nên tổ lái đã gọi báo Trung tâm chỉ huy chữa cháy 114 để hỗ trợ.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy. Tổ tuần tra Cảnh sát trật tự Công an phường Cửa Nam cũng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, tránh ùn tắc và phục vụ công tác chữa cháy.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe buýt bị hư hại nặng. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

xe buyt boc chay du doi tren pho ly thuong kiet co lo trinh tuyen nhu the nao hinh anh 2
Sau khi được lực lượng chức năng dập lửa, chiếc xe buýt bị thiêu rụi. Ảnh Kim Thanh.

Tuyến buýt có lịch sử lâu đời của Hà Nội

Tuyến xe buýt 03A (Bến xe Gia Lâm - Bến xe Giáp Bát) có lịch sử hoạt động lâu đời tại Hà Nội, đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới vận tải hành khách công cộng của Thủ đô.

Tuyến 03A có tiền thân là tuyến buýt số 3 (Giáp Bát - Gia Lâm), xuất hiện từ những năm 1990 do Công ty Xe buýt Hà Nội quản lý. Ban đầu, tuyến chỉ hoạt động theo lộ trình Giáp Bát - Gia Lâm. Sau này, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, thành phố điều chỉnh thành hai nhánh gồm tuyến 03A (Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm) và tuyến 03B (Bến xe Nước Ngầm - Vincom - Phúc Lợi), đi qua nhiều tuyến phố đông đúc thuộc các phường Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Long Biên, phục vụ lượng lớn hành khách mỗi ngày.

Lộ trình tuyến xe buýt 03A Hà Nội: Bến xe Giáp Bát - Bến xe Gia Lâm:

Chiều đi: Bến xe Giáp Bát – Giải Phóng – Lê Duẩn – Nguyễn Thượng Hiền – Yết Kiêu – Trần Hưng Đạo – Trần Khánh Dư – Trần Quang Khải – Trần Nhật Duật – Long Biên (Điểm quay đầu trước phố Hàng Khoai) – Trần Nhật Duật – Cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Sơn – Ngọc Lâm – Ngô Gia Khảm – Bến xe Gia Lâm

Chiều về: Bến xe Gia Lâm – Ngô Gia Khảm – Ngọc Lâm – Nguyễn Văn Cừ – Cầu Chương Dương – Trần Nhật Duật – Long Biên (Điểm quay đầu trước phố Hàng Khoai) – Trần Nhật Duật – Trần Quang Khải – Trần Khánh Dư – Trần Hưng Đạo – Lê Duẩn – Giải Phóng – Ngã 3 Đuôi Cá – Bến xe Giáp Bát.

Hiện tuyến 03A sử dụng dòng xe sàn thấp tiêu chuẩn châu Âu với màu sơn xanh da trời đặc trưng, mang biểu tượng Khuê Văn Các và cánh chim hòa bình của Hà Nội.

Theo thông tin khai thác, tuyến có cự ly khoảng 15,1 km, tần suất hoạt động từ 11-20 phút/chuyến. Thời gian mở bến từ 5h03 và đóng bến lúc 21h05 hằng ngày.

Một số hình ảnh vụ cháy:

xe buyt boc chay du doi tren pho ly thuong kiet co lo trinh tuyen nhu the nao hinh anh 3
xe buyt boc chay du doi tren pho ly thuong kiet co lo trinh tuyen nhu the nao hinh anh 4
Ảnh Kim Thanh.
xe buyt boc chay du doi tren pho ly thuong kiet co lo trinh tuyen nhu the nao hinh anh 5
xe buyt boc chay du doi tren pho ly thuong kiet co lo trinh tuyen nhu the nao hinh anh 6
Ảnh Kim Thanh.
xe buyt boc chay du doi tren pho ly thuong kiet co lo trinh tuyen nhu the nao hinh anh 7
xe buyt boc chay du doi tren pho ly thuong kiet co lo trinh tuyen nhu the nao hinh anh 8
Ảnh Kim Thanh.
Phi Long/VOV.VN
Tag: xe buýt Hà Nội cháy xe buýt phố Lý Thường Kiệt tuyến 03A Transerco Bến xe Gia Lâm Bến xe Giáp Bát giao thông Hà Nội xe buýt công cộng Hà Nội
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

VOV.VN - Khoảng 9h50 ngày 16/5, xe buýt BKS 29B 19315 đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), đoạn gần Trường THPT Việt Đức, bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng hốt.

Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Xe buýt bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội

VOV.VN - Khoảng 9h50 ngày 16/5, xe buýt BKS 29B 19315 đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội), đoạn gần Trường THPT Việt Đức, bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng hốt.

Hà Nội: Xe buýt bốc cháy gần Trường THPT Việt Đức, hành khách kịp thời thoát nạn
Hà Nội: Xe buýt bốc cháy gần Trường THPT Việt Đức, hành khách kịp thời thoát nạn

VOV.VN - Khoảng 9h50 sáng 16/5, một xe buýt đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, đoạn gần Trường THPT Việt Đức (phường Cửa Nam, Hà Nội), bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng hốt.

Hà Nội: Xe buýt bốc cháy gần Trường THPT Việt Đức, hành khách kịp thời thoát nạn

Hà Nội: Xe buýt bốc cháy gần Trường THPT Việt Đức, hành khách kịp thời thoát nạn

VOV.VN - Khoảng 9h50 sáng 16/5, một xe buýt đang lưu thông trên phố Lý Thường Kiệt, đoạn gần Trường THPT Việt Đức (phường Cửa Nam, Hà Nội), bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người hoảng hốt.

Xe buýt bùng cháy ngùn ngụt trong cây xăng ở Hà Nội
Xe buýt bùng cháy ngùn ngụt trong cây xăng ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 5/7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tổ chức chữa cháy, dập tắt thành công một vụ cháy xe buýt xảy ra tối 4/7.

Xe buýt bùng cháy ngùn ngụt trong cây xăng ở Hà Nội

Xe buýt bùng cháy ngùn ngụt trong cây xăng ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 5/7, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tổ chức chữa cháy, dập tắt thành công một vụ cháy xe buýt xảy ra tối 4/7.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục