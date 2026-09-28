Xe cẩu va sập cổng làng, bé trai lớp 3 ở Hà Tĩnh bị đứt lìa cánh tay

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 14h cùng ngày, một xe cẩu do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển đi qua khu vực cổng làng tại thôn Hương Phong, xã Hương Khê. Trong quá trình di chuyển, xe cẩu xảy ra va chạm với cổng làng bằng bê tông cốt thép, khiến công trình đổ sập xuống đường.

Cổng làng đổ sập khiến bé trai lớp 3 bị thương nặng. (Ảnh cắt từ video)

Đúng thời điểm này, chị L.T.G. (38 tuổi, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê) điều khiển xe máy chở con trai là cháu N.Đ.T., học sinh lớp 3, đi qua khu vực cổng làng, cháu T. bị một phần cổng làng đè trúng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã dùng phương tiện nâng phần cổng bị đổ sập để tiếp cận, đưa cháu T. ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Theo lãnh đạo UBND xã Hương Khê, cháu T. bị đứt lìa cánh tay phải, còn người mẹ không bị thương.

Được biết, xe cẩu liên quan thuộc một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã và không được phép lưu thông qua cổng làng. Hiện cơ quan công an phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.