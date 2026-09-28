English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xe cẩu va sập cổng làng, bé trai lớp 3 ở Hà Tĩnh bị đứt lìa cánh tay

Thứ Hai, 19:29, 28/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 28/9, lãnh đạo UBND xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một vụ tai nạn sập cổng làng xảy ra tại thôn Hương Phong khiến một học sinh lớp 3 bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 14h cùng ngày, một xe cẩu do tài xế chưa rõ danh tính điều khiển đi qua khu vực cổng làng tại thôn Hương Phong, xã Hương Khê. Trong quá trình di chuyển, xe cẩu xảy ra va chạm với cổng làng bằng bê tông cốt thép, khiến công trình đổ sập xuống đường.

xe cau va sap cong lang, be trai lop 3 o ha tinh bi dut lia canh tay hinh anh 1
Cổng làng đổ sập khiến bé trai lớp 3 bị thương nặng. (Ảnh cắt từ video)

Đúng thời điểm này, chị L.T.G. (38 tuổi, trú thôn Phú Gia, xã Hương Khê) điều khiển xe máy chở con trai là cháu N.Đ.T., học sinh lớp 3, đi qua khu vực cổng làng, cháu T. bị một phần cổng làng đè trúng.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân và lực lượng chức năng đã dùng phương tiện nâng phần cổng bị đổ sập để tiếp cận, đưa cháu T. ra ngoài, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Theo lãnh đạo UBND xã Hương Khê, cháu T. bị đứt lìa cánh tay phải, còn người mẹ không bị thương.

Được biết, xe cẩu liên quan thuộc một doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn xã và không được phép lưu thông qua cổng làng. Hiện cơ quan công an phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bé trai bị tai nạn nổ laptop khi đang học bài đã tử vong
Bé trai bị tai nạn nổ laptop khi đang học bài đã tử vong

Bé trai 13 tuổi vừa sạc pin laptop vừa học bài thì chiếc máy tính bất ngờ phát nổ gây đa chấn thương nghiêm trọng. Bé trai đã tử vong.

Bé trai bị tai nạn nổ laptop khi đang học bài đã tử vong

Bé trai bị tai nạn nổ laptop khi đang học bài đã tử vong

Bé trai 13 tuổi vừa sạc pin laptop vừa học bài thì chiếc máy tính bất ngờ phát nổ gây đa chấn thương nghiêm trọng. Bé trai đã tử vong.

Ô tô tông sập mái hiên nhà dân, bé trai 6 tuổi bị thương
Ô tô tông sập mái hiên nhà dân, bé trai 6 tuổi bị thương

Chạy vào ngã 3 qua TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), ô tô do người phụ nữ cầm lái bất ngờ tông vào hiên nhà dân ở ven đường, khiến xe biến dạng phần đầu, bé trai 6 tuổi đi cùng bị thương phải nhập viện.

Ô tô tông sập mái hiên nhà dân, bé trai 6 tuổi bị thương

Ô tô tông sập mái hiên nhà dân, bé trai 6 tuổi bị thương

Chạy vào ngã 3 qua TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), ô tô do người phụ nữ cầm lái bất ngờ tông vào hiên nhà dân ở ven đường, khiến xe biến dạng phần đầu, bé trai 6 tuổi đi cùng bị thương phải nhập viện.

Bị khung thành đổ sập đè trúng, bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm
Bị khung thành đổ sập đè trúng, bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm

VOV.VN - Một bé trai 7 tuổi đã tử vong thương tâm vào chiều 1/7 khi đang chơi bóng tại một sân cỏ nhân tạo thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân được cho là bị khung thành đổ sập đè trúng.

Bị khung thành đổ sập đè trúng, bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm

Bị khung thành đổ sập đè trúng, bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm

VOV.VN - Một bé trai 7 tuổi đã tử vong thương tâm vào chiều 1/7 khi đang chơi bóng tại một sân cỏ nhân tạo thuộc xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân được cho là bị khung thành đổ sập đè trúng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục