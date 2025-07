“Xe điên” đâm hàng loạt xe máy: Đừng đổ do lỗi kỹ thuật, do kỹ năng lái xe

Hậu quả 1 người tử nạn và nhiều người bị thương. PV VOV Giao thông trở lại hiện trường vụ việc, ghi nhận những suy nghĩ trăn trở xung quanh những sự cố, tai nạn không mong muốn này.

Hiện trường vụ 'xe điên' cán hàng loạt xe máy từ ngã tư Đại La đến phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội sáng 9/7.

16h30 ngày 9/7/2025, lực lượng công an và cứu hộ đã cơ bản hoàn thành việc chặt cành, thu dọn dây điện và kéo chiếc “xe điên” biển số 30K khỏi tình trạng dính chặt vào gốc cây.

Cú đâm trong buổi sáng cùng ngày với tốc độ cao, kéo dài hàng trăm mét từ ngã tư Đại La đến trước số nhà 241 Trần Đại Nghĩa (Hà Nội) vẫn đọng lại ký ức kinh hoàng cho những người chứng kiến, bao gồm ông Phạm Văn Ngọc trú cách hiện trường vài số nhà: “Lúc đấy, người lái xe từ trong nhà ra, nhà ngay dưới kia thôi, đang đợi đèn xanh. Đèn bật thì chắc đạp ga, bị díu một cái, va mạnh vào xe một ông bên kia đường. Lúc ấy chắc là người lái sợ, cuống, phanh thì không phanh mà lại vọt ga. Đấy là xe ga, không phải xe số nên vọt rất nhanh. Rồi tông, cán một loạt xe, kênh cả bánh. Xe vọt đi tiếp, né mấy ông ngồi uống cà phê, nên tông đổ cả gốc cây”.

Nữ tài xế cầm lái khoảng 50 tuổi đã phải nhờ người dân dìu xuống mới bình tĩnh xuống xe sau thời gian dài chôn chân trên phương tiện. Hậu quả của vụ xe ô tô tông 9 xe máy, 1 xe điện là 5 người nhập viện, 4 người bị thương nhẹ, 1 người không qua khỏi.

Ông Phạm Văn Ngọc, trú tại 259 Trần Đại Nghĩa kể lại giây phút kinh hoàng vụ xe hơi nhầm chân ga cán hàng loạt xe máy rồi đâm sầm vào gốc cây.

Anh Bùi Văn Hiệu, sinh sống và kinh doanh ở ngã tư Đại La -Trần Đại Nghĩa cũng có chung nhận định về việc đạp nhầm chân ga - chân phanh của chủ phương tiện. Anh tỏ ra đồng cảm về một sự cố không mong muốn: “Mình thấy quan trọng nhất là cái bằng lái, chắc chị này mới lấy bằng thôi. Không ai muốn sự việc này xảy ra đâu. Chị ấy có lẽ đạp nhầm chân ga thôi, vì lúc ấy là cuống quá rồi”.

Cũng trong sáng 9/7, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận một vụ “xe điên” khác xảy ra trên phố Mễ Trì Thượng (Hà Nội). Một người đàn ông trung niên đang điều khiển ô tô đi lùi, thì bất ngờ lao vào một loạt xe máy trên vỉa hè. Rất may, vụ việc chỉ hư hại phương tiện, không thiệt hại về người.

Hiện trường vụ lùi xe trên đường Mễ Trì Thượng, Hà Nội rồi bất ngờ lao vào hàng loạt xe máy trên vỉa hè sáng 9-7.

Bình luận về những nguyên nhân khiến các vụ “xe điên”, tài xế mất kiểm soát ô tô xảy ra, ông Khương Kim Tạo – Nguyên Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, khả năng lỗi kỹ thuật của xe tương đối thấp. Nguyên nhân chính là do người điều khiển. Trong các vụ việc vừa nêu, các tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn hay chất kích thích, có thể phân tích về kỹ năng lái xe.

“Người lái xe có kỹ năng tốt, người ta có thể điều khiển xe tiến, xe lùi chính xác đến một gang tay thôi, không phải chính xác 1m nhé. Tức là gần như họ muốn dừng đỗ chỗ nào thì sẽ đỗ ở chỗ đó, có thể chỉ lệch một chút thôi. Việc một người lái xe lùi, húc nhiều xe thì kỹ năng lùi không tốt. Chúng ta cần xem xét, siết chặt, giám sát lại công tác quản lý người lái xe, bao gồm: Khâu đào tạo lái xe, quá trình điều khiển phương tiện, sử dụng giấy phép lái xe, xem họ có vấn đề gì không”, ông Tạo nêu ý kiến.

Theo kinh nghiệm cá nhân, ông Khương Kim Tạo dự đoán, người gây va chạm không lùi xe bằng côn mà lùi bằng ga. Việc lùi bằng ga tiềm ẩn nguy cơ cao về việc mất kiểm soát tốc độ và tay lái.

Xe máy bị nghiền nát dưới gầm xe hơi.

Một trong những yếu tố quan trọng không kém là sức khỏe thể chất và tâm thần của người lái. Thực tế, lái xe chưa bao giờ là một hành vi dễ dàng. Nó cần những điều kiện cao về sự tập trung, khả năng quan sát, óc phán đoán, khả năng ra quyết định.

Do đó, theo ông Khương Kim Tạo, muốn ngăn chặn vấn nạn “xe điên”, cần giải pháp từ gốc là đào tạo ra những người lái xe đủ trình độ, kỹ năng, có kiến thức pháp luật về giao thông và thực tiễn lái xe an toàn: “Siết chặt công tác đào tạo và sát hạch lái xe là công tác chúng ta cần thường xuyên làm. Vì rất nhiều học viên được đào tạo mới, tốc độ ra lò hàng ngày ra trường nhiều học viên mới có giấy phép lái xe. Công tác này cần đảm bảo những người mới có bằng lái có đủ kỹ năng điều khiển phương tiện, đủ sức khỏe về thể chất, sức khỏe tâm thần để có thể lái xe an toàn”.

Theo chuyên gia ATGT Khương Kim Tạo, hàng năm lượng lớn tài xế mới có bằng lái được đào tạo. Khâu sát hạch, kiểm soát, quản lý tài xế về sức khỏe, trình độ, khả năng lái xe sau khi ra trường, lấy bằng.

Theo các chuyên gia an toàn giao thông, những người lái mới hoặc non kinh nghiệm cần tập trung vào việc lái xe, quan sát kỹ trước khi lùi hoặc ra giao lộ, không sử dụng điện thoại hoặc các hành vi gây xao nhãng. Nguy cơ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào chỉ trong một khoảnh khắc lơ đãng.

Cần sớm làm quen và làm chủ được các thao tác, chức năng trên xe, lựa chọn trang phục gọn nhẹ, phù hợp tránh gây bối rối, lúng túng, thiếu thoải mái khi lái xe. Nếu chưa đủ tự tin, nên đi cùng một người có kinh nghiệm khi đến các khu vực mới, tuyến đường mới, đặc biệt là cao tốc. Chủ phương tiện tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu bia hoặc chất kích thích.