Xe “hết đát” dồn về miền núi tung hoành, tiếp tay cho tội phạm (!?)

Theo số liệu thống kê, tính đến 1/1/2019, cả nước sẽ có hơn 19.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

Việc các phương tiện hết niên hạn khi tham gia giao thông không đảm bảo an toàn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy tai nạn.

Rất nhiều chủng loại xe đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn hoạt động trên đường.

Tuy nhiên, việc quản lý những chiếc xe này đang gặp khó, bởi chúng được đưa về sử dụng ở vùng sâu, vùng xa để chở nông sản, chở gỗ hoặc được chuyển đổi mục đích từ chở khách đường dài sang chở học sinh.

Qua tìm hiểu, tại bãi giữ tang vật và phương tiện vi phạm của Hạt Kiểm Lâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai chật kín các loại xe ô tô, từ xe tải đến xe khách, thậm chí cả xe con.

Rất nhiều xe tải hết niên hạn sử dụng bị thu giữ.

Những chiếc xe này được độ chế để chở gỗ trái phép, khi bị bắt, tài xế đều bỏ lại xe bỏ trốn.

Khi kiểm tra, hầu hết chúng đều đã hết đát và cũng không thể truy ra chủ xe để xử lý.

Điều đáng lo ở đây là những chiếc xe này khi chở gỗ sẽ chạy bạt mạng, nguy cơ gây tai nạn là rất lớn và thậm chí, khi gặp lực lượng chức năng, tài xế cũng không ngần ngại tông thẳng vào những người làm nhiệm vụ.

Bãi giữ tang vật phương tiện tại Hạt Kiểm Lâm Kbang chật kín xe.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kbang cho rằng, xe hết đát không chỉ là nỗi ám ảnh với người dân mà với cả lực lượng bảo vệ rừng: “Những chiếc xe này, khi nó chạy gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng ngăn chặn. Mà những chiếc xe này lại rất mạnh, khi đã ra được quốc lộ, đường nhựa thì chạy rất nhanh, trong quá trình như thế nó lại dùng xe nó cản nữa. Đây là vấn đề khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng”.

Xe khách chở học sinh gây tai nạn khiến 18 người thương vong tại huyện Mang Yang.

Cũng đang mang lại nỗi lo lớn với người dân Gia Lai là những chiếc xe đưa đón học sinh. Đa phần những chiếc xe này đều đã cũ, sắp hết niên hạn, được chuyển từ xe khách đường dài thành xe chở học sinh.

Nhiều chiếc xe không đảm bảo các quy chuẩn nhưng vẫn được lưu hành, chúng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Tháng 3/2017, một chiếc xe chở học sinh tại huyện Mang Yang cũng đã gây ra vụ tai nạn dẫn đến 18 người thương vong, trong đó có 3 người tử vong gồm tài xế và 2 học sinh.

Chị Nguyễn Thị Nga, ở xã Hra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết, những chiếc xe đưa đón học sinh nhìn qua đã thấy không đảm bảo, dù rất lo lắng sau những vụ tai nạn liên quan đến xe chở học sinh, nhưng vì điều kiện ở vùng sâu, vùng xa, vẫn buộc phải cho con em đi học.

“Các con em ở xa, ở nông thôn không có phương tiện đưa đi học nên buộc phải đi xe buýt thôi. Chúng tôi mong muốn làm sao mà để cho cái xe tử tế hơn, an toàn để cho con mình đi học an toàn là điều hạnh phúc nhất”, chị Nga chia sẻ.

Ô tô đã hết đát, xe không đủ quy chuẩn đáng lo là vậy nhưng đôi khi chúng vẫn được hợp thức hóa để lưu thông khi được cấp chứng nhận đủ điều kiện.

Đầu tháng 10 này, Sở GTVT Gia Lai phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành kiểm tra, xử lý sai phạm đối với 3 đăng kiểm viên cùng 2 Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn vì sai phạm trong việc chứng nhận cho xe chở học sinh không đảm bảo quy chuẩn.

Ông Lê Văn Hạnh - Phó Giám đốc Phụ trách Sở GTVT Gia Lai cho biết, đơn vị đang mở đợt cao điểm thanh kiểm tra ô tô hết niên hạn, trong đó, đặc biệt chú trọng đến loại hình xe chở học sinh.

“Sở GTVT đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra gồm Sở GTVT, Phòng CSGT Công an tỉnh, Sở GD-ĐT để xuống kiểm tra một số trường, một địa bàn để chấn chỉnh tình trạng này, đảm bảo an toàn cho học sinh. Đối với các trường hợp xe nghi ngờ là đã có 67 xe dừng lại để kiểm tra chi tiết và đã phát hiện 7 xe có vi phạm”, ông Hạnh cho hay.

Qua công tác đăng kiểm, quản lý xe, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai ghi nhận, đến hết năm 2017 toàn tỉnh có gần 650 xe đã hết niên hạn, còn đến hết năm 2018 sẽ có thêm khoảng 550 xe khác cũng sẽ hết niên hạn.

Thượng tá Lê Văn Cường, Đội trưởng Đội đăng ký quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết, danh sách chi tiết những chiếc xe này đã được lập để gửi thông báo đến chủ xe để thu hồi đăng ký, biển số xe. Tuy nhiên, việc thu hồi đang gặp nhiều khó khăn.

“Do điều kiện địa lý của tỉnh và thời gian đăng ký đã lâu nên một số chủ xe đã bán xe đi nhưng không báo cho cơ quan công an. Về địa chỉ, một số chủ xe đã chuyển đi nơi khác, không còn ở địa chỉ cũ. Do đó, cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thông báo thu hồi biển số. Vấn đề này chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp với Công an các huyện, xã phường để xuống tận người dân, kiểm tra, thu hồi. Trường hợp nếu như người dân vẫn cố tình dùng xe hết niên hạn sử dụng, các cơ quan chức năng phát hiện sẽ biện pháp xử lý theo quy định pháp luật”.

Với số lượng rất lớn xe đã hết niên hạn nhưng việc thu hồi đăng ký, biển số xe chưa triệt để khiến những chiếc này vẫn có cơ hội tung hoành trên các tuyến đường ở Gia Lai, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Và tại nhiều nơi, chúng như những hung thần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn./.

