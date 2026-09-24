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Xe “hổ vồ” va chạm xe đạp điện ở Phú Thọ, người đàn ông tử vong

Thứ Năm, 11:32, 24/09/2026
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VOV.VN - Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h30 ngày 24/9 trên Quốc lộ 2, đoạn qua phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, giữa xe “3 chân” chở đất và xe đạp điện khiến một người tử vong tại chỗ.

Khoảng 9h30 ngày 24/9, trên Quốc lộ 2, đoạn qua địa phận phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe “3 chân” chở đất (thường được người dân gọi là xe “hổ vồ” - HOWO) và một xe đạp điện.

xe ho vo va cham xe dap dien o phu tho, nguoi dan ong tu vong hinh anh 1
Hiện trường xe “3 chân” chở đất và xe đạp điện khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra khi xe chở đất đang lưu thông theo hướng từ Thanh Ba đi Việt Trì. Trong quá trình di chuyển, xe này xảy ra va chạm với một xe đạp điện lưu thông trên đường. Vụ va chạm mạnh khiến người điều khiển xe đạp điện tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là nam giới, khoảng hơn 40 tuổi.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, thời điểm xảy ra tai nạn, xe chở đất di chuyển theo hướng Thanh Ba - Việt Trì. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

xe ho vo va cham xe dap dien o phu tho, nguoi dan ong tu vong hinh anh 2
Lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Người dân cho biết, khu vực xảy ra vụ việc có lưu lượng xe tải trọng lớn, đặc biệt là các phương tiện chở đất, hoạt động khá rầm rộ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông và xử lý vụ việc.

Phi Long-Đức Đông/VOV.VN
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