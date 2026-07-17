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Xe khách đâm xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong

Thứ Sáu, 08:53, 17/07/2026
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VOV.VN - Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 17/7 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, giữa xe khách và xe tải khiến tài xế xe khách tử vong, 5 người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 88B-011.65 chạy theo hướng Hà Nội - Lào Cai và xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-353.45 chạy cùng chiều phía trước.

xe khach dam xe tai tren cao toc noi bai - lao cai khien 1 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai) đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 5, Cục Cảnh sát Giao thông và đơn vị quản lý tuyến cao tốc tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông và phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

xe khach dam xe tai tren cao toc noi bai - lao cai khien 1 nguoi tu vong hinh anh 2
Xe tải hư hỏng nặng

Hậu quả của vụ tai nạn làm lái xe ô tô khách bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng đã tử vong; 5 người trên cả 2 xe ô tô bị thương, được đưa đến cơ sở y tế điều trị, không nguy hiểm đến tính mạng. Hai phương tiện bị hư hỏng, trong đó xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô khách không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền phía trước, dẫn đến va chạm vào phía sau xe ô tô tải đang di chuyển cùng chiều. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

PV/VO -Tây Bắc
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