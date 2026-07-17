Xe khách đâm xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 1 người tử vong

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô khách biển kiểm soát 88B-011.65 chạy theo hướng Hà Nội - Lào Cai và xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-353.45 chạy cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an xã Châu Quế (tỉnh Lào Cai) đã khẩn trương cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 5, Cục Cảnh sát Giao thông và đơn vị quản lý tuyến cao tốc tổ chức bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông và phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Xe tải hư hỏng nặng

Hậu quả của vụ tai nạn làm lái xe ô tô khách bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế nhưng đã tử vong; 5 người trên cả 2 xe ô tô bị thương, được đưa đến cơ sở y tế điều trị, không nguy hiểm đến tính mạng. Hai phương tiện bị hư hỏng, trong đó xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe ô tô khách không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền phía trước, dẫn đến va chạm vào phía sau xe ô tô tải đang di chuyển cùng chiều. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.