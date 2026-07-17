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Xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong đêm, ít nhất 4 người tử vong

Thứ Sáu, 07:55, 17/07/2026
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VOV.VN - Rạng sáng 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua cống chui Hà Vỹ, xã Chương Dương, Hà Nội), khi một xe khách bất ngờ lao khỏi mặt đường cao tốc, rơi xuống đường gom dân sinh khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h15 ngày 17/7, xe khách mang biển kiểm soát 20C-172.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng Ninh Bình - Hà Nội. Khi đến Km198, khu vực cống chui Hà Vỹ, phương tiện bất ngờ mất lái, tông gãy dải hộ lan rồi lao khỏi cao tốc, lật ngang dưới đường gom dân sinh.

xe khach lao khoi cao toc phap van - cau gie trong dem, it nhat 4 nguoi tu vong hinh anh 1
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường (Ảnh: Van Phuc)

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 32 người. Tài xế điều khiển phương tiện được xác định là N.V.B. (SN 1983, trú tại xã Khai Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng va chạm rất lớn trong đêm. Khi chạy ra hiện trường, nhiều hành khách mắc kẹt bên trong xe, liên tục kêu cứu.

xe khach lao khoi cao toc phap van - cau gie trong dem, it nhat 4 nguoi tu vong hinh anh 2
Phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ việc. (Ảnh: Van Phuc)

Nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã khẩn trương điều động lực lượng đến hiện trường tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhiều người bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín để điều trị. Trong số này, 2 trường hợp chấn thương nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Văn Ngân/VOV.VN
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