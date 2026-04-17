Xe khách lao vào nhà dân ở Ninh Bình

Thứ Sáu, 10:13, 17/04/2026
VOV.VN - Ô tô khách lao vào nhà dân ven đường giữa trời mưa lớn, khiến đầu xe móp méo, cổng nhà bị hư hỏng.

Vụ việc xảy ra vào lúc 21h8 phút ngày 16/4 tại xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình, trong điều kiện thời tiết mưa, mặt đường trơn trượt. Khi đi qua khu vực này, tài xế xe khách không kiểm soát được tay lái, khiến phương tiện lao vào khuôn viên một hộ dân bên đường.

Cú va chạm khiến 2 cây cảnh trước nhà gãy đổ, phần cổng của hộ dân ven đường bị hư hỏng. Đầu xe khách bị móp méo, kính chắn gió vỡ. Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn không có người đứng gần khu vực va chạm nên không gây thiệt hại về người.

Xe khách đâm vào một nhà dân ven đường ở Ninh Bình

Sau sự việc, hai bên chủ động trao đổi và thống nhất phương án bồi thường thiệt hại. Lực lượng chức năng địa phương có mặt để ghi nhận hiện trường, đồng thời nhắc nhở, tuyên truyền các quy định về đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết xấu.

Trước diễn biến thời tiết mưa, đường trơn trượt tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế phanh gấp và chú ý quan sát khi đi qua khu vực đông dân cư. Đặc biệt, với các xe chở khách, tài xế cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông.

Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính chung quý I/2026, trên địa bàn cả nước xảy ra 3.926 vụ tai nạn giao thông, làm 2.407 người chết và 2.352 người bị thương.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 15,7%; số người chết giảm 6,7% và số người bị thương giảm 24,1%.

Bình quân 1 ngày trong quý I, trên địa bàn cả nước xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm 27 người chết và 26 người bị thương.

 

Minh Quang/VTC News
Ô tô lao vào nhà dân trong đêm ở Đồng Nai, nam tài xế tử vong tại chỗ
Ô tô lao vào nhà dân trong đêm ở Đồng Nai, nam tài xế tử vong tại chỗ

VOV.VN - Đang chạy trên đường, xe ô tô lao thẳng vào nhà dân mắc kẹt giữa trụ mái hiên, tài xế tử vong sau đó.

Ô tô lao vào nhà dân trong đêm ở Đồng Nai, nam tài xế tử vong tại chỗ

Ô tô lao vào nhà dân trong đêm ở Đồng Nai, nam tài xế tử vong tại chỗ

VOV.VN - Đang chạy trên đường, xe ô tô lao thẳng vào nhà dân mắc kẹt giữa trụ mái hiên, tài xế tử vong sau đó.

Vụ ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái tử vong: Khởi tố cựu cán bộ công an
Vụ ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái tử vong: Khởi tố cựu cán bộ công an

Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố Nguyễn Khương Duy (31 tuổi, trú huyện Yên Sơn) về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Người này được xác định đã điều khiển ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong.

Vụ ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái tử vong: Khởi tố cựu cán bộ công an

Vụ ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái tử vong: Khởi tố cựu cán bộ công an

Công an TP Tuyên Quang vừa khởi tố Nguyễn Khương Duy (31 tuổi, trú huyện Yên Sơn) về tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Người này được xác định đã điều khiển ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái 17 tháng tuổi tử vong.

Xe ôtô ôm vòng xoay, lao vào nhà dân tông tử vong một người tại Bình Thuận
Xe ôtô ôm vòng xoay, lao vào nhà dân tông tử vong một người tại Bình Thuận

Theo báo Lao Động, trưa 12/6, xe ôtô va chạm xe máy ở vòng xoay rồi lao thẳng vào nhà dân, tông tử vong một người. Căn nhà này lần thứ 2 bị ôtô lao vào.

Xe ôtô ôm vòng xoay, lao vào nhà dân tông tử vong một người tại Bình Thuận

Xe ôtô ôm vòng xoay, lao vào nhà dân tông tử vong một người tại Bình Thuận

Theo báo Lao Động, trưa 12/6, xe ôtô va chạm xe máy ở vòng xoay rồi lao thẳng vào nhà dân, tông tử vong một người. Căn nhà này lần thứ 2 bị ôtô lao vào.

